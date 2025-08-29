Slušaj vest

Globalni lider u oblasti AI uređaja i digitalnog ekosistema, HONOR, u sredu je na svečanom događaju predstavio HONOR Magic V5 u Srbiji - najtanji i najlaški preklopni pametni telefon do sada. Izvanredne performanse novog Magic V5 uređaja predstavljene su kroz tri nesvakidašnje demo zone koje ilustruju izuzetnu laganost, otpornost, kao i kompatibilnost sa drugim operativnim sistemima zahvaljujući HONOR Share opciji. Prodaja HONOR Magic V5 u Srbiji startuje danas, 28. avgusta, po ceni od 199.999 tokom promotivnog perioda koji će trajati narednih mesec dana. Uz promotivnu cenu, do 28. septembra sve kupce očekuju i pokloni u vidu punjača od 100W, bežičnog punjača od 100W, kao i 180 dana besplatne zamene ekrana zahvaljujući HONOR Care+ usluzi.

„Veoma smo uzbuđeni što danas predstavljamo HONOR Magic V5 na srpskom tržištu“, izjavio je Peter Zhu Di, generalni direktor HONOR-a za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. „Ovo lansiranje je važna prekretnica jer pomeramo granice mobilnih inovacija - ne donosimo samo uređaj, već inteligentnog saputnika koji osnažuje korisnike i uvećava njihov potencijal. Kroz blisku saradnju sa vodećim kompanijama iz industrije, kao što su Google i Qualcomm, uspeli smo da spojimo napredne HONOR AI mogućnosti, elegantan i ultra-tanak dizajn i izuzetno dugotrajne performanse, i tako zaista transformišemo celo iskustvo. Radujemo se što ćemo videti kako korisnici usvajaju ovu inovativnu tehnologiju koja podiže produktivnost, kreativnost i svakodnevni uspeh na potpuno novi nivo.”

HONOR Magic V5 predstavlja najtanji i najlakši uređaj sa unutrašnjim preklapanjem na svetu, i kombinuje elegantni dizajn sa ultra-velikim baterijama, izuzetnom izdržljivošću, moćnim kamerama i pametnim funkcijama za produktivnost, pružajući nenadmašno iskustvo korišćenja preklopnog telefona, a ono što ga dodatno izdvaja je to što dolazi sa HONOR stylus olovkom. Promotivni period traje do 28. septembra, nakon kojeg će regularna cena iznositi 249.999 dinara, a može se naći kod svih operatera i sledećih prodajnih partnera online: Ananas, Shoppster, Bazzar, Superfon, BC Group, Tehnomedia, Gigatron, Tehnomanija, Dr Techno, CT Shop, Metalac market, Tempo Tehnika, WinWin i Fonly.

Ultra-tanak, ultra-izdržljiv i ultra-moćan

Precizno izrađen korišćenjem naprednog AI proizvodnog sistema kompanije HONOR, HONOR Magic V5 pomera granice prenosivosti među preklopnim telefonima. Sa ultra-tankim profilom od 8,8mm i izuzetno laganim dizajnom od samo 217g , ovaj uređaj besprekorno kombinuje eleganciju i funkcionalnost. Pokreće ga najsavremenija baterijska tehnologija na bazi silikonsko-karbonskog sadržaja, sa kapacitetom od 5820mAh i 15% silicijuma u ćelijama, pružajući izvanrednu izdržljivost, a ne ugrožavajući tanku formu.

U osnovi uređaja nalazi se Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform , koja obezbeđuje vrhunske AI performanse i besprekorno funkcionisanje veštačke inteligencije direktno na uređaju, zadovoljavajući potrebe i poslovnih i privatnih korisnika.

Sa akcentom na izdržljivost, HONOR Magic V5 je dizajniran da izdrži spoljašnje uticaje, sa IP58 i IP59 sertifikatima za otpornost na prašinu i vodu. Njegovu izdržljivost dodatno pojačavaju Anti-scratch NanoCrystal Shield i unutrašnji ekran ojačan karbonskim vlaknima, što pruža izuzetnu otpornost prilikom svakodnevne upotrebe.

Za ljubitelje fotografije posebno je atraktivan revolucionarni AI Falcon Camera System, koji uključuje 64MP ultra-senzitivnu periskopsku telefoto kameru, 50MP ultra-svetlosno osetljivu glavnu kameru i 50MP ultra-široku kameru. Uz podršku AI HONOR Image Engine, Magic V5 otvara nove mogućnosti u preklopnoj fotografiji kroz funkcije kao što su AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom i Motion Sensing Capture, omogućavajući korisnicima da zabeleže svaki trenutak sa izvanrednom preciznošću.

Maksimalna produktivnost na velikom ekranu uz mogućnost upotrebe Stylus olovke

HONOR Magic V5 je dizajniran da unapredi produktivnost, sa prostranim unutrašnjim ekranom od 7,95 inča i spoljnim ekranom od 6,43 inča , oba u potpunosti kompatibilna sa unosom pomoću stylus olovke , što korisnicima pruža veću fleksibilnost i dodatni izbor prilikom unosa beleški, skiciranja ili precizne interakcije na ekranu. Uz unapređeni Multi-Flex Mode , korisnici mogu istovremeno koristiti do tri aplikacije, što olakšava pregled dokumenata, učestvovanje u video pozivima i upoređivanje cena na platformama za kupovinu - sve u jednom prikazu.

U okviru MagicOS 9.0 sistema, HONOR Magic V5 poseduje instaliran Google Gemini . Korisnici mogu razgovarati sa Geminijem kako bi dobili pomoć pri pisanju, planiranju, učenju i još mnogo toga. Uz funkciju Live with Gemini, mogu uživo razmenjivati ideje, pojednostavljivati složene teme ili se pripremati za važne trenutke uz odgovore u realnom vremenu. Mogu čak i pitati Gemini asistenta o svemu što vide, tako što će koristiti kameru ili podeliti ekran tokom Gemini Live razgovora.

HONOR je razvio i novi način interakcije – tap tap za pristup Google Gemini asistentu . Ova prečica omogućava trenutno pokretanje Geminija dvostrukim tapkanjem zadnjeg dela telefona.

Za one koji se u velikoj meri oslanjaju na telefon za hvatanje beleški, aplikacija HONOR Notes integriše AI alate, uključujući sažimanje teksta, formatiranje, transkripciju i proveru gramatike, dok aplikacija Recorder omogućava transkripciju i prevod u realnom vremenu.

Zajedno, ove funkcije donose iskustvo nove generacije za preklopne uređaje, kombinujući snagu veštačke inteligencije sa svestranošću velikog ekrana kako bi unapredile mobilnu produktivnost.

Oslobodite kreativnost i unapredite komunikaciju uz napredne AI alate

Pored vrhunske produktivnosti, HONOR Magic V5 otvara nove mogućnosti za kreativno izražavanje i komunikaciju zahvaljujući bogatom paketu AI funkcija, dostupnih kako na samom uređaju, tako i u cloud okruženju. AI Image to Video , zasnovan na Google Veo AI modelu, pretvara statične fotografije u dinamične, realistične video-klipove za manje od jednog minuta. Za obradu fotografija, alati poput AI Cutout, AI Eraser, AI Outpainting i AI Upscale omogućavaju lako premeštanje, uklanjanje, proširivanje ili unapređivanje slika. Funkcija HD Moving Photo beleži pokretne fotografije visoke rezolucije, momentalnu spremne za podelu na društvenim mrežama.

Komunikacija je podignuta na viši nivo uz AI Call Translation — funkciju koja obezbeđuje prevod telefonskih poziva u realnom vremenu na šest jezika, uz potpunu zaštitu privatnosti na samom uređaju, kao i AI Translation , koja omogućava trenutni prevod teksta i razgovora.

Foto: Promo

Neometano povezivanje između različitih uređaja i sistema

HONOR Magic V5 unapređuje saradnju između različitih platformi zahvaljujući unapređenoj HONOR Share funkciji, koja omogućava dvosmeran prenos fajlova između Android, iOS , macOS i Windows uređaja. HONOR Magic V5 takođe nudi najkompletniju mogućnost kloniranja uređaja među sličnim modelima, podržavajući besprekornu migraciju sa iPhone uređaja, uključujući kontakte, kalendare, fotografije, beleške i podsetnike. Kreiran za savremene radne tokove, u potpunosti podržava Windows formate kancelarijskih dokumenata, kao i profesionalne tipove fajlova poput CAD i EPUB. Bilo da radite na više uređaja ili prelazite iz drugih ekosistema, HONOR Magic V5 obezbeđuje neometanu produktivnost i besprekorno iskustvo rada između sistema.

Foto: Promo

Boje, cena i dostupnost

HONOR Magic V5 dostupan je u bojama slonovače, crnoj i zlatnoj, po ceni od 249.999 RSD, dok cena u promotivnom periodu iznosi 199.999 RSD.

Foto: Promo

Više informacija potražite u zvaničnoj HONOR online prodavnici na adresi www.honor.com.

1/12 Vidi galeriju Novi HONOR Magic V5 uređaj je stigao u Srbiju Foto: Promo

O HONOR -u

HONOR je globalna vodeća kompanija u oblasti AI ekosistema uređaja, posvećena unapređenju interakcije između ljudi i uređaja kako bi povezala AI ekosistem sa svim korisnicima, ne samo u eri AI agenata, već i mnogo šire od toga. HONOR se zalaže za rušenje granica u industriji kroz otvorenu i neometanu saradnju, zajedno sa partnerima iz industrije, kako bi se kreirao ekosistem zasnovan na deljenju vrednosti. Sa inovativnim portfolijom proizvoda, koji obuhvata AI telefone, računare, tablete, nosive i druge uređaje, HONOR ima za cilj da osnaži svakog pojedinca i omogući svima da u potpunosti prihvate novo, inteligentno doba.

Za više informacija posetite HONOR-ov vesbsajt www.honor.com/rs/ ili prijavite svoju email adresu na newsroom@honor.comhttps://www.facebook.com/HonorSrbija/