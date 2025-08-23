Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće paket novih ekonomskih mera sutra u 11 sati!

Vučić je ranije izjavio da će biti predstavljene najbolje mere za običan narod, za sve naše građane, čija će primene krenuti već od 1. septembra.

- Spremite se za nedelju, biće top mere. Sada ću vam navesti samo neki primer. U nedelju pratite, imaću prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše ljude, za sve naše građane. I to već od 1. septembra kreće primena. Od cena, do svega drugog, to ćete da vidite - rekao je Vučić prilikom posete obnovljenim prostorijama SNS na Paliluli.

Jedna od ključnih najava odnosi se na kredite

Predsednik je rekao da će biti snižene kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju.

On je istakao da će građani moći da dobiju kredite po najnižim mogućim kamatnim stopama jer će kamete biti spuštene za 30 do 40 odsto.

- Mislim da će naša banka, Poštanska štedionica, da ima najnižu kamatnu stopu, ali će i sve druge morati da imaju mnogo nižu. I to kad zamislite, uzmete dinarski kredit, pa koliko je to sad skoro 11 odsto, pa zamislite da spustite za 30 ili 40 odsto kamate. To je neverovatan uspeh, neverovatne stvari - rekao je Vučić.

Naveo je da mere podrazumevaju dodatnu podršku u različitim segmentima, a pre svega za najsiromašnije građane i za penzionere.

- Videćete, tu nema više prevara (sa trgovcima). E, on mi je podigao cenu, pa je onda kao spustio i tako dalje. Mi sad imamo cene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Možeš ti da podižeš cenu i na 500, ali uzmi majstore pa plati 300 i 400 dobavljaču. A hoće da plati 30 i 40. On ne može da se igra sa tim više. Tako da ćemo mnogo toga dobrog da uradimo za narod, mnogo toga dobrog za ljude i baš se radujem tome - rekao je Vučić.

Mali razgovarao sa predstavnicima trgovinskih lanaca

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se sa predstavnicima trgovinskih lanaca u okviru priprema za donošenje novog paketa ekonomskih mera i najavio da će, prema predlogu Uredbe koja će sledeće nedelje biti na Vladi, marže u najvećim trgovinskim lancima biti ograničene na maksimalnih 20 odsto.

Ozbiljan rad za sve pristojne ljude u Srbiji

Predsednik Vučić je nedavno objavio na na svom Instagram nalogu i video u kom je govorio o smanjivanju cena osnovnih životnih namirnica.

- Ovo mleko, litar je oko 155 dinara. Ono vas neće koštati više od 130 dinara. Ovaj šećer je 112 dinara, on ne sme da pređe 100 dinara, ukoliko mi svoj posao uradimo. 2600 dinara je kilogram ove kulen kobasice. Odlično. Ali malo ko može sebi da priušti kilogram od onih koji imaju niža primanja, a ako bi ta cena išla na tek nešto iznad 2000 dinara, onda bi mnogi naši ljudi koji imaju manje plate i niže penzije mogli to sebi da priušte i moći će - rekao je, između ostalog, predsednik.

Ulje, mleko, šećer, kafa

Predsednik je tada rekao da kafa košta skoro 500 dinara i istakao da ta cena može i mora da ide niže.