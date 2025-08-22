Danas su brendovi poput Disney-ja, Chanel-a, Ferrari-ja, Gucci-ja i Adidas-a prepoznatljivi širom sveta. Međutim, priče o preduzetnicima koji su svojim imenima obeležili ove uspešne kompanije često nisu toliko poznate.

Charles Lewis Tiffany

Osnivač Tiffany & Co., Charles Lewis Tiffany, rođen je 1812. u Konetikatu. Godine 1837. pozajmio je 1.000 dolara od oca, što bi danas bilo oko 32.800 dolara i pokrenuo malu prodavnicu papirne galanterije u Njujorku. Prodavnica je ubrzo počela da prodaje fino staklo i porcelan, a kasnije i vlastiti nakit. Tiffany je stekao reputaciju po prodaji samo najfinijih proizvoda i nakita, otvarajući filijale u Parizu i Londonu.

Charles Lewis Tiffany je osnivač Tiffany & Co Foto: Printscreen/Inastagram

Nakon smrti 1902. godine, kompanija je vredela dva miliona dolara, danas više od 73 miliona i bila je najpoznatija draguljarska kuća u Severnoj Americi. Do 2024. godine, vrednost brenda Tiffany & Co. procenjena je na 7,3 milijarde dolara.

Thomas Lipton

Sir Thomas Lipton, rođen 1850. u Glazgovu, Škotska, započeo je karijeru kao kabinsko osoblje na parobrodu, a 1870. otvorio je malu prodavnicu u Glazgovu. Njegova mreža prodavnica ubrzo se proširila širom Britanije, čineći ga milionerom pre četrdesete. Nakon uspeha u trgovini, Lipton je stvorio imperiju čaja. U 19. veku, čaj je bio luksuz dostupan samo bogatim porodicama. Lipton je smanjio cenu kupovinom plantaža na Šri Lanki, eliminišući posrednike, i time omogućio da čaj postane dostupan široj populaciji. Danas je Lipton Tea u vlasništvu globalnog konglomerata CVC Capital Partners.

Lipton nosi ime po osnivaču kompanije Foto: Printacreen Instagram

King Camp Gillette

King Camp Gillette, rođen 1855. u Viskonsinu, izumeo je prvi brijač sa zamenjivim oštricama. Ideja je proizašla iz njegovog rada kao putujućeg prodavca – želeo je proizvod koji će se koristiti i bacati, tako da kupac stalno mora da kupuje nove oštrice. Gillette je šest godina usavršavao dizajn i 1903. godine lansirao brijače sa zamenskim oštricama. Njegova jedinstvena poslovna strategija bila je prodaja brijača po ceni nižoj od proizvodne, dok su oštrice donosile profit. Danas je Gillette u vlasništvu Procter & Gamble-a, a brend je procenjen na 7,4 milijarde dolara.

King Camp Gillette izumeo je prvi brijač sa zamenjivim oštricama Foto: Gillette Promo

Guccio Gucci

Guccio Gucci, rođen 1881. u Firenci, započeo je karijeru u Londonu, radeći u hotelu Savoy. Inspirisan luksuznim koferima gostiju, 1921. otvorio je malu prodavnicu u Firenci koja je prodavala uvezene kofere i kožnu galanteriju. Tokom 1930-ih, kada su italijanski embargo-i otežali nabavku kože, diverzifikovao je proizvode koristeći pruće, lan i druge materijale. Do njegove smrti 1953. godine, Gucci je imao prodavnice širom Italije i novu u Njujorku. Njegovi sinovi brzo su širili imperiju, otvarajući prodavnice u Londonu i Parizu 1960-ih. Danas je Gucci brend vredan 15,6 milijardi dolara.

Guccio Gucci, poreklom iz Firence započeo je karijeru u Londonu i osnovao čuveni brend Foto: Prinbtscreen/Instagram