LUJ VITON - MAGNET ZA NOVE BRENDOVE: Na tržište Srbije ušlo više od 30 luksuznih marki za samo dve godine

Početkom aprila ove godine vest da postoji mogućnost da jedan od najprestižnijih trgovinskih brendova na svetu, Louis Vuitton, dođe na tržište Srbije, ponovo je uzburkala javnost. Ipak, treba podsetiti da je poslednji put ovo bila tema i početkom 2022.godine. Da li je zaista tako lako dovesti vrhunske brendove u Srbiju i u region i zbog čega se ovakve najave periodično ponavljaju?

Luksuzni brendovi imaju ogroman potencijal da transformišu tržište na koje stupaju. Njihov dolazak nije samo dodavanje još jedne opcije potrošačima; to je priča o promeni paradigme, rastu potrošnje, razvoju infrastrukture i jačanju globalne percepcije o ekonomskom potencijalu zemlje. Ova dinamika posebno dolazi do izražaja kada luksuzni brendovi udu na tržišta koja do tada nisu bila prepoznata po svojoj luksuznoj ponudi.

Jedan od ključnih aspekata koje luksuzni brendovi donose jeste podizanje svesti o zemlji kao destinaciji za visok standard života. Pojava brendova poput Louis Vuitton-a, Gucci-ja ili Cartier-a na tržištu signalizira da je zemlja dovoljno ekonomski razvijena i ima potencijal za rast potrošnje u luksuznom segmentu. Ovo podstiče lokalnu potražnju za luksuznim proizvodima, ali takode privlači i međunarodne investitore i turiste koji su spremni potrošiti više u takvim okruženjima. Dolazak luksuznih brendova često podstiče razvoj infrastrukture u smislu zahteva ka sofisticiranim prodajnim prostorima, kao i do potražnje za visoko kvalifikovanim radnicima u sektorima poput prodaje, marketinga, dizajna i usluga.

U protekle dve godine, na tržište Srbije je ušlo više od 30 luksuznih brendova iz segmenta mode, kozmetike, parfema, kao i automobilske industrije. Sledeća dva impulsa ce potvrditi da je tržište Srbije spremno da bude regionalni centar luksuzne trgovine: prvi restorani u Srbiji sa Michelin zvezdicama i direktni ulazak dizajnerskih brendova, koji i nisu prisutni na tržištu Zapadnog Balkana (Louis Vuitton, Gucci, Prada, Dior, Hermes ...), čime ce Srbija definitivno i u ovom segmentu učvrstiti lidersku regionalnu ulogu.