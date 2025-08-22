Slušaj vest

Zamena papirnih računa elektronskim je još jedan korak u modernizaciji i u procesima digitalizacije „Elektroprivrede Srbije“, a oko 300.000 građana već koristi elektronski račun za električnu energiju. EPS svima koji pređu na e-račun omogućava popustod 50 dinara na svakom narednom računu.

Broj građana koji su se opredelili da dobijaju isključivo elektronski račun povećava se iz dana u dan, te je očigledno da su građani prepoznali prednosti ove usluge i sada umesto u poštansko sanduče račun za električnu energiju dobijaju putem elektronske pošte. Prelazak na elektronski račun je jednostavan i brz, štedi novac, vreme i doprinosi očuvanju planete. Štedi se i papir, takvi računi stižu u veoma kratkom roku, a nema ni čekanja na dostavu računa.

Elektronski račun dostavlja se odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre klasičnog slanja putem pošte. Ova usluga može da se aktivira preko aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“, ili popunjavanjem obrasca https://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/elektronski-racun.aspx , kao i lično u poslovnicama.

Korisnici elektronskog računa uglavnom imaju i aplikaciju „EPS Uvid u račun“, koju koristi više od 917.000 građana. Na aplikaciji i portalu na jednom mestu dostupne su i veoma korisne informacije o potrošnji. Dodatne funkcije omogućavaju uvid u arhivu računa i uplata iz prethodne tri godine, kao i detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama.

Osim računa i broja potrošenih kilovata, tu je i brz link do praktičnih saveta o tome kako efikasno koristiti električnu energiju. Mobilna aplikacija „EPS Uvid u račun" dostupna je korisnicima na platformama iOS i Android i besplatno se može preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama. Sav sadržaj je dostupan na ćirilici i latinici, kao i na engleskom jeziku.