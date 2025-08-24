Slušaj vest

Putovanje s decom, bez obzira na njihov uzrast, može biti pravi izazov. Pronaći pravo ostrvo koje nudi idealan spoj zabave, udobnosti i mira je delikatan zadatak

Želite mesto za opuštanje, bezbedne plaže za kupanje i nešto zanimljivije od ekrana tableta. A ako u blizini ima i dobra taverna, to je dodatni plus.

Sa 227 naseljenih ostrva, svako sa svojim karakterom, Grčka nudi pregršt opcija, ali toliki izbor može biti zbunjujući prilikom planiranja savršenog porodičnog odmora. Srećom, londonski list „The Times“ je obavio deo posla i objavio listu 17 najboljih grčkih ostrva za porodice. Njihov izbor obuhvata sve, od mirnih skrovišta do ostrva punih aktivnosti, a ono što im je zajedničko su sunce, plaže pogodne za decu i grčka legendarna ljubav prema mališanima.

Ostrva koja se izdvajaju

Među najboljima je Lefkada, jonski dragulj poznat po tirkiznim vodama, uvalama pogodnim za brodove i vilama sa privatnim bazenima, idealnim za boravak više generacija. Zakintos oduševljava ljubitelje prirode plažama za gnežđenje kornjača kod Gerakasa, dok obližnja Kefalonija privlači ribarskim selima i safirnim uvalama, posebno na mirnom severu oko Fiskarda. U Kikladi, Naksos se ističe kao porodični favorit, s plitkim plažama koje nadgledaju spasioci, mogućnostima za jedrenje na dasci i jahanje uz more.

Ako tražite nešto filmsko, uputite se na Skopelos, ostrvo iz filma „Mamma Mia!“, gde more blista, a izleti do obližnjeg Alonisosa otkrivaju najveći morski park u Evropi. Za spoj kulture i zabave tu je Krf, koji kombinuje venecijansku arhitekturu, peščane uvale i popularni vodeni park „Aqualand“.

Mirnija i avanturistička opcija

Neka ostrva na listi su izuzetno mirna. Meganisi i Halki nude nostalgično, osnovno iskustvo s tavernama, lukama i tihim mestima za kupanje. Kikladska ostrva Amorgos, Sifnos, Milos i Paros su odlične alternative Mikonosu i Santoriniju, sa radionicama grnčarije, gusarskim uvalama, katakombama i drevnim akropoljima koje možete istražiti.

Za ljubitelje skakanja s ostrva na ostrvo, Paksos i Simi su pravi izbor, kombinujući živopisne luke, tajne plaže i neoklasični šarm. Santorini je iznenađujuće na listi – izleti brodom do vulkana i plaže s crnim peskom dokazuju da ostrvo nudi mnogo više od fotografija za medeni mesec.

Na kraju, tu su i najveća ostrva. Krit, sa minojskom istorijom, plažama, akvarijumima i pešačkim stazama, nudi po malo od svega. Rodos takođe predstavlja pravi raj za decu, sa srednjovekovnim zamkovima, dolinama punim leptira i odmaralištima koja nude čuvanje dece i vodene parkove.

Prema listu „The Times“, ova ostrva spaja spoj pristupačnosti, raznolikosti i gostoprimstva usmerenog na porodicu. Bez obzira na to tražite li istoriju, avanturu ili jednostavno mirnu uvalu i dobru tavernu, grčka ostrva nude neverovatan spoj svega, uz srdačnu dobrodošlicu za decu svih uzrasta.