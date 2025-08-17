Slušaj vest

I dok se turisti i lokalno stanovništvo često opredeljuju za privatne aranžmane, odmarališta nude bogate programe i aktivnosti, naročito za porodični odmor.

Odmarališta sa povoljnim cenama na Jadranu Avantura kamp Veli Jože, Savudrija

Ovaj kamp, koji je deo kompleksa Vladimir Nazor, poznat je po desetodnevnim letnjim programima za decu. Cena ovog programa iznosi 820 evra i uključuje prevoz, pun pansion, korišćenje privatne plaže, 24-časovni nadzor animatora, edukativne i zabavne sadržaje, spasilačku službu i osiguranje.

Pored dece, kamp je otvoren i za porodice i pojedince. Noćenje sa doručkom u drvenoj kućici košta 29 evra, a puni pansion 46 evra. Izvan sezone, cene su još povoljnije, pa noćenje sa doručkom košta 24 evra, a pun pansion samo 40 evra. Mesto za kamp-prikolicu se može iznajmiti po ceni od 18,50 do 32 evra dnevno.

Hostel Zlatokrila, Veli Lošinj

Smeštaj se nudi u tri starinske vile sa višekrevetnim sobama. Cene se kreću od 32 evra po osobi za noćenje sa doručkom do 46 evra za puni pansion. U ponudi su i organizovana letovanja za decu, slična onima u Savudriji, čije se cene kreću od 545 do 810 evra.

Hostel Stoimena, Crikvenica

Hostel nudi dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe, kao i apartman za pet osoba. Cene po osobi se kreću od 34 evra za trokrevetnu sobu, dok je za apartman potrebno izdvojiti od 80 do 100 evra. U okviru kompleksa se nalaze restoran, sportski tereni i multifunkcionalna dvorana.

Iako ovi objekti imaju određene nedostatke, poput potrebe za renoviranjem električnih instalacija i sanitarnih čvorova, u planu je obnova. To znači da će gosti i u narednoj sezoni moći da uživaju u povoljnom smeštaju na ovim lokacijama.