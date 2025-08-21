Slušaj vest

Linija Beč - Niš - Beč biće od 31. oktobra, svakog petka dostupna dva puta u toku dana, saopštili su Aerodromi Srbije.

Kako je saopšteno, letovi iz Niša u okviru zimskog reda letenja ka ovoj destinaciji biće realizovani petkom u 7.35 i u 21.10 časova.

Ovaj let realizuje kompanija Ryanair, a karte su već u prodaji. Let do Beča u okviru letnjeg reda letenja na aerodromu u Nišu dostupan je utorkom, sredom, petkom, subotom i nedeljom.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoMALI ZNACI PAŽNJE ZA VELIKE OSMEHE Er Srbija donirala školski pribor deci iz Kraljeva: Snažna poruka solidarnosti i podrške! (FOTO)
MALI ZNACI PAZ╠îNJE _ ER SRBIJA UZ DECU IZ KRALJEVA 5.jpg
InfoBizER SRBIJA NASTAVLJA DA NIŽE REKORDE: Više od pola miliona putnika na letovima u julu!
er srbija pola miliona putnika letovi
Društvo"OLUJU SMO ZAOBIŠLI PREKO 3 DRŽAVE" Neverovatno svedočenje posade Er Srbije koja je umakla nevremenu na letu Niš-Beograd: Kroz takve oblake nikako ne prolazimo
er srbija putnici letovi jul avgust
InfoBizNA LETOVIMA ER SRBIJE U JUNU 476.000 PUTNIKA! Velika potražnja za letnjim destinacijama, ovo su zabeleženi podaci
sda.jpg