Linija Beč - Niš - Beč biće od 31. oktobra, svakog petka dostupna dva puta u toku dana, saopštili su Aerodromi Srbije.

Kako je saopšteno, letovi iz Niša u okviru zimskog reda letenja ka ovoj destinaciji biće realizovani petkom u 7.35 i u 21.10 časova.

Ovaj let realizuje kompanija Ryanair, a karte su već u prodaji. Let do Beča u okviru letnjeg reda letenja na aerodromu u Nišu dostupan je utorkom, sredom, petkom, subotom i nedeljom.