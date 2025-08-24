Slušaj vest

"Okupatori su ukradeno ukrajinsko žito pretvorili u globalni biznis. Takozvanu "rusku" pšenicu kupuje 70 zemalja, uključujući Egipat, Tursku i Iran", navodi se u saopštenju, prenosi Ukrinform.

Napominje se da u novoj sezoni Kremlj ponovo nastoji da zadrži svoje liderstvo na tržištu "na račun privremeno okupiranih teritorija Ukrajine".

"Ova pljačka žita velikih razmera je zločin za koji će svi umešani biti pozvani na odgovornost: od zvaničnika do međunarodnih posrednika", naglasio je Centar za nacionalni otpor.

Do kraja avgusta, Ministarstvo poljoprivrede Velike Britanije trebalo bi da završi rad na metodi za verifikaciju žitarica poreklom iz Ukrajine, koja će omogućiti da se utvrdi da li Rusi prodaju kao svoje žito ukradeno sa ukrajinskih teritorija.

Kurir Biznis/Dnevnik

