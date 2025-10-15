AISA AI pomaže organizacijama da predvide, otkriju i neutrališu sajber pretnje pre nego što se dogode – unapređujući time bezbednost i otpornost digitalnih sistema
Reputeo iz Beograda osvojio priznanje na GITEX Global 2025 u okviru CyberE71 izazova
AISA AI, prvi svetski AI SOC analitičar koji je razvila kompanija Reputeo iz Beograda, proglašen je za jednog od pobednika prestižnog "CyberE71 izazova" na sajmu GITEX Global 2025, najvećem svetskom događaju posvećenom tehnologiji i startap inovacijama.
- Ovo priznanje predstavlja veliko dostignuće za tim i važan korak napred u razvoju veštačke inteligencije za potrebe sajber bezbednosti - saopštila je kompanija.
