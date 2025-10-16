Slušaj vest

Irska niskobudžetna kompanija Rajaner saopštila je danas da je smanjila kapacitete zimskih letova prema Berlinu i drugim nemačkim gradovima za 800.000 sedišta zbog spora sa nemačkom vladom oko poreza na avio-saobraćaj i troškova pristupa aerodromima.

Kako se navodi, Rajaner je k otkazao 24 linije ka devet aerodroma, uključujući Hamburg, dok će letovi ka Dortmundu, Drezdenu i Lajpcigu nadalje biti obustavljeni.

Kompanija je pozvala nemačku vladu da smanji troškove kontrole vazdušnog saobraćaja, aerodromske takse i sigurnosne naknade i kao pozitivan primer istakla Švedsku i Mađarsku, gde se takvi porezi ukidaju, prenosi Blumberg.

"Veoma je razočaravajuće što novoizabrana nemačka vlada već nije ispunila obećanje da smanji regresivni porez na avio-saobraćaj i previsoke troškove koji opterećuju nemački avio-sektor", istakao je direktor marketinga Rajanera Dara Brejdi.

Prošle godine Rajaner je već smanjio kapacitete ka tri velika nemačka grada za 1,8 miliona sedišta i smanjio kapacitet na aerodromu Berlin Brandenburg za 20 odsto.