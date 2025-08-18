Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović podelila je na svom Instagram profilu da je u konstruktivnom razgovoru sa Levom Ratnovskim, stalnim predstavnikom MMF-a u Srbiji, razmatrano sprovođenje programa MMF-a i strukturne promene u energetskom sektoru.

Cilj reformi je stvaranje efikasnijeg sistema, modernizacija postrojenja, unapređenje produktivnosti kompanija i ubrzana realizacija kapitalnih investicija u infrastrukturi.

Poseban akcenat stavljen je na zaštitu energetski ugroženih građana, kroz smanjenje troškova i obezbeđivanje osnovnih potreba domaćinstava.

