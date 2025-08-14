Češko Ministarstvo odbane odobrilo je plan o kupovini 44 tenka

Isporuke tenkova planirane su za period između 2028. i 2031. godine, pri čemu ugovor daje Češkoj mogućnost da kupi dodatnih 14 tenkova ukoliko bude imala sredstava.

Češka namerava da modernizuje vojsku nakon što je veliku količinu vojne opreme i naoružanja prebacila Ukrajini posle početka rata u toj zemlji.

Vlada u Pragu ranije ove godine odobrila je plan da poveća izdvajanja na tri odsto BDP-a.