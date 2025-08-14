Slušaj vest

Zahvaljujući partnerstvu između avio-grupe Air France-KLM i kompanije Groupe ADP, koja upravlja ovim aerodromom, tranzit je znatno olakšan.

Pariski Šarl de Gol, drugi najveći evropski aerodrom i matična baza avio-kompanije Air France, jedan je od najprometnijih aerodroma i godišnje opsluži više od 70 miliona putnika.

Air France svakog dana preveze preko 140.000 putnika, a gotovo polovina njih preseda upravo na ovom aerodromu. Od jula ove godine, tranzit tim putnicima postao je brži i jednostavniji.

Sistem „Short Connection Pass“ automatski prepoznaje kada vreme između dva leta padne ispod određenog praga (na primer, kada putnik ima samo 45 minuta da menja terminale) i putnicima putem SMS-a i e-maila šalje obaveštenje o pravu na prioritetni prolaz. Na kontrolnim punktovima (pasoška i bezbednosna kontrola), skeniranjem bording karte, osoblje dobija informaciju o kratkom vremenu presedanja i omogućava im prolazak bez čekanja. Groupe ADP je, pored toga, dizajnirao i posebnu rutu sa novim, višejezičnim sistemom signalizacije.

Ova usluga koristi podatke o udaljenosti i vremenu hoda između gejtova, procenjenom čekanju na kontrolama i ažuriranom vremenu poletanja narednog leta, koje se u realnom vremenu razmenjuju između Air France-a i Groupe ADP.

„Short Connection Pass“ je prvi korak u širem partnerstvu Air France-KLM i Groupe ADP, čiji je cilj smanjenje kašnjenja, povećanje efikasnosti transfera i poboljšanje iskustva putnika u tranzitu.