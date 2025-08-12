Slušaj vest

Novi vlasnik je tehnološki investitor, Sergej Mosunov, ruski državljanin sa prebivalištem u Velikoj Britaniji.

Prodaju je dogovorila Gemfields, afrička rudarska kompanija koja vadi drago kamenje, koja je Fabergé kupila 2013. godine za 142 miliona dolara od kompanije Pallinghurst. Odluka o prodaji doneta je krajem prošle godine, kada je politička nestabilnost u Mozambiku primorala Gemfields da privremeno obustavi rad u rudniku rubina.

Fabergé, osnovan 1842. i proslavljen pod vođstvom Petra Karla Faberžea od 1882, suočava se sa padom potražnje na tržištu luksuza. Prihod kompanije u 2024. iznosio je 13,4 miliona dolara, što je pad u odnosu na 15,7 miliona prethodne godine. Direktor Gemfieldsa Šon Gilbertson prodaju je nazvao „krajem jedne ere“.

Faberže jaje
Fabergé je najpoznatiji po 50 carskih uskršnjih jaja izrađenih za rusku carsku porodicu Foto: Shutterstock

Mosunov je izjavio da je „velika čast postati čuvar tako izuzetnog i globalno prepoznatog brenda“, naglašavajući planove za širenje na svetskom tržištu luksuza.

Fabergé je najpoznatiji po 50 carskih uskršnjih jaja izrađenih za rusku carsku porodicu između 1885. i revolucije 1917, kada su boljševički vlasti zaplenile radionice. Brend je tokom 20. veka više puta oživljavan i menjao vlasnike, uključujući i akviziciju od strane Unilevera 1989.

Gemfields planira da sredstva od prodaje iskoristi za rudarske projekte u Mozambiku i Zambiji. Akcije kompanije pale su za oko 70% od vrhunca u 2023. zbog prezasićenosti tržišta smaragda i problema sa ilegalnim rudarstvom.

BiznisKurir/Bonitet.com

