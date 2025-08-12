Slušaj vest

Novi vlasnik je tehnološki investitor, Sergej Mosunov, ruski državljanin sa prebivalištem u Velikoj Britaniji.

Prodaju je dogovorila Gemfields, afrička rudarska kompanija koja vadi drago kamenje, koja je Fabergé kupila 2013. godine za 142 miliona dolara od kompanije Pallinghurst. Odluka o prodaji doneta je krajem prošle godine, kada je politička nestabilnost u Mozambiku primorala Gemfields da privremeno obustavi rad u rudniku rubina.

Fabergé, osnovan 1842. i proslavljen pod vođstvom Petra Karla Faberžea od 1882, suočava se sa padom potražnje na tržištu luksuza. Prihod kompanije u 2024. iznosio je 13,4 miliona dolara, što je pad u odnosu na 15,7 miliona prethodne godine. Direktor Gemfieldsa Šon Gilbertson prodaju je nazvao „krajem jedne ere“.

Fabergé je najpoznatiji po 50 carskih uskršnjih jaja izrađenih za rusku carsku porodicu Foto: Shutterstock

Mosunov je izjavio da je „velika čast postati čuvar tako izuzetnog i globalno prepoznatog brenda“, naglašavajući planove za širenje na svetskom tržištu luksuza.

Fabergé je najpoznatiji po 50 carskih uskršnjih jaja izrađenih za rusku carsku porodicu između 1885. i revolucije 1917, kada su boljševički vlasti zaplenile radionice. Brend je tokom 20. veka više puta oživljavan i menjao vlasnike, uključujući i akviziciju od strane Unilevera 1989.

Gemfields planira da sredstva od prodaje iskoristi za rudarske projekte u Mozambiku i Zambiji. Akcije kompanije pale su za oko 70% od vrhunca u 2023. zbog prezasićenosti tržišta smaragda i problema sa ilegalnim rudarstvom.