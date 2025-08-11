Slušaj vest

Banca Intesa, članica internacionalne bankarske grupe Intesa Sanpaolo, uspešno je realizovala drugu emisiju mini obveznica bez kolaterala na tržištu Srbije, potvrđujući svoju posvećenost širenju dostupnosti inovativnih instrumenata za finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća.

Emisija mini obveznica kompanije Zlatiborac, lidera u proizvodnji suhomesnatih specijaliteta, u iznosu od 820 miliona dinara, realizovana je bez čvrstih sredstava obezbeđenja, na osnovu analize njenih finansijskih pokazatelja i poslovnog modela. Banca Intesa je nastupila kao aranžer i pokrovitelj emisije, koju će ujedno i otkupiti u celini, i time omogućiti kompaniji Zlatiborac da obezbedi neophodna sredstva za finansiranje razvoja poslovanja i proširenje proizvodnih kapaciteta. Obveznice imaju rok dospeća od sedam godina, uključujući grejs period od dve godine.

„Realizacija ove emisije mini obveznica predstavlja još jedan značajan korak u sprovođenju naše strategije usmerene na kreiranje novih mogućnosti za finansiranje malih i srednjih preduzeća, podsticanje održivog privrednog rasta, kao i davanje podrške razvoju tržišta kapitala u Srbiji. Na ovaj način kompanijama pružamo mogućnost da diversifikuju izvore kapitala i obezbede sredstva kroz fleksibilne modele finansiranja, uz poruku poverenja u njihovu viziju i potencijal za dalji rast, kao i partnersku podršku na tom putu“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Ovo je druga emisija mini obveznica bez kolaterala koju je realizovala Banca Intesa, samo mesec dana nakon što je nastupila kao aranžer i pokrovitelj prve ovakve transakcije u Srbiji. Emisiju mini obveznica u iznosu od 470 miliona dinara, pod pokroviteljstvom banke, u julu je sprovela kompanija Diopta, vodeći lanac optičarskih radnji u regionu, sa ciljem prikupljanja sredstava za širenje maloprodajne mreže.

„Uvođenje mini obveznica u Srbiji deo je Minibond inicijative grupe Intesa Sanpaolo, koja je nastala kao odgovor na potrebu malih i srednjih preduzeća da obezbede kapital na efikasan način, a uspeh programa u Italiji bio je snažan podsticaj za njegovo širenje i na tržišta Hrvatske, Slovačke i Srbije. Cilj nam je da obezbedimo moderna rešenja za finansiranja preduzeća u regionu, doprinoseći dugoročnom privrednom razvoju i jačanju lokalnih ekonomija“, izjavio je Đuzepe Feraro (Giuseppe Ferraro), direktor poslovanja sa privredom, malim i srednjim preduzećima i malim biznisom u Diviziji inostranih banaka Intesa Sanpaolo.

Mini obveznice predstavljaju savremeni finansijski instrument kreiran da zadovolji potrebe sektora malih i srednjih preduzeća, kao ključnog pokretača ekonomskog razvoja i inovacija, za sredstvima koja su im potrebna za strateški rast u vidu ulaganja u proizvodne kapacitete, nove linije proizvoda, internacionalizaciju poslovanja ili akvizicione aktivnosti.

„Partnerstvo sa Banca Intesa u okviru izdavanja mini obveznica za kompaniju Zlatiborac nije samo podrška poslovnim planovima koji su od ključnog značaja za naš budući razvoj, već i jasan signal da banka veruje u naš kapacitet da realizujemo strateške inicijative, ali i pokazatelj da se domaće tržište sve više otvara ka savremenim finansijskim rešenjima i da su naše kompanije spremne da koriste napredne finansijske instrumente kakvi postoje na razvijenim tržištima. Ponosni smo što smo među prvim kompanijama u Srbiji koje finansiraju svoj rast na ovaj način“, izjavila je Danijela Resimić, zastupnik i finansijski direktor kompanije Zlatiborac.

Banca Intesa ad Beograd, članica internacionalne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, već 18 godina zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji fizičkog i digitalnog prisustva, sveobuhvatnoj ponudi modernih finansijskih rešenja, superiornom korisničkom iskustvu i usluzu vrhunskog nivoa, banka uslužuje 1,3 miliona klijenata u segmentu građana i privrede. Osim poverenjem klijenata, poslovni uspeh Banca Intesa nagrađen je i brojnim priznanjima za najbolju banku u Srbiji koja su joj ukazali ugledni finansijski časopisi The Banker, Euromoney i Global Finance. Uvažavajući svoju ulogu u pružanju podrške zelenoj tranziciji i promociji inkluzivnog rasta, Banca Intesa integriše ESG principe u svoje poslovne procese, politike i proizvode, doprineseći rešavanju društvenih i ekoloških izazova i snažeći održivost i otpornost sopstvenog poslovnog modela.

Intesa Sanpaolo je sa 417 milijardi evra kredita i 1,4 biliona evra finansijskih sredstava klijenata na kraju marta 2025. godine najveća bankarska grupa u Italiji, koja ima značajno međunarodno prisustvo. Intesa Sanpaolo je evropski lider u upravljanju sredstvima, sa snažnim fokusom na digitalne tehnologije i „fintech“ sektor. Grupa će obezbediti 115 milijardi evra za kreditiranje projekata sa pozitivnim uticajem do 2025. godine sa ciljem podrške lokalnoj zajednici i zelenoj tranziciji, kao i 1,5 milijardi evra do 2027. za podršku ugroženima. Banka ima mrežu muzeja, Gallerie d'Italia, u kojima čuva svoje umetničko nasleđe i vredne kulturne projekte.