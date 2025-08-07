Slušaj vest

U Parizu je uhapšen muškarac koji je izazvao ogorčenje javnosti nakon što je upalio cigaretu pomoću Večne vatre na grobu Neznanog junaka, koji se nalazi ispod čuvenog Slavoluka pobede (Arc de Triomphe).

Ministar unutrašnjih poslova Bruno Retailo objavio je na mreži X (bivši Tviter) da je muškarac priveden i da je priznao šta je uradio.

- Uhvaćen je zbog oskrnavljenja spomen-obeležja i nalazi se u policijskom pritvoru - naveo je ministar.

Foto: Shutterstock

Snimak izazvao bes i šok

Na internetu se pojavio snimak od ponedeljka uveče, na kojem se vidi kako se muškarac naginje nad Večnu vatru, simbol sećanja na francuske vojnike poginule u Prvom svetskom ratu, i koristi plamen da zapali cigaretu. Zatim mirno odlazi s mesta događaja.

Snimak je izazvao osudu i šok javnosti, kao i brojnih političara.

- Ovo je uvreda za pale vojnike -

Državna sekretarka za boračka pitanja, Patrisija Mirales, poručila je da je ovakvo ponašanje „uvreda za sećanje na one koji su pali za Francusku“.

- Ova vatra nije za paljenje cigareta – ona čuva sećanje na milione naših vojnika. Niko ne može nekažnjeno da ismeva francusko pamćenje - napisala je na mreži X.

Ljudi šokirani postupkom čoveka Foto: peter jordan / Alamy / Alamy / Profimedia

Najavila je i da će podneti zvaničnu krivičnu prijavu tužilaštvu u Parizu.

Snimila turiskinja iz Letonije

Snimak je napravila turistkinja iz Letonije, koja ga je zatim objavila na TikToku. Navela je da muškarac nije delovao pijano ili drogirano, već je bio svestan svojih postupaka i očigledno ponosan na to što je učinio.

Iako još nije poznato ko je prvi objavio snimak, policija je potvrdila hapšenje, a slučaj je prosleđen nadležnim organima.