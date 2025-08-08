Slušaj vest

Proizvođači luksuznih automobila godinama pokušavaju da svoja najpoželjnija vozila zadrže u rukama pravih entuzijasta, umesto da se nađu kod onih koji ih kupuju radi brze zarade.

Sada se Lamborghini našao usred pravnog spora koji pokazuje koliko to može biti komplikovano.

Italijanski proizvođač automobila tužio je dilera „Gold Coast Exotic Imports“ iz Ilinoisa, tvrdeći da je prekršio ugovor prodajući desetine vozila posrednicima i preprodavcima, a ne krajnjim kupcima, navodi se u tužbi u koju je imao uvid Čikago San Tajms.

Iako preprodaja luksuznih automobila nije nova pojava, izgleda da je Lamborghiniju prekipelo.

Slučaj je aktivan još od 2024. godine, ali se sada potencijalno bliži rešenju van suda. Prema Lamborghinijevim navodima, ugovor sa dilerom Gold Coast dopuštao je prodaju samo pojedinačnim maloprodajnim kupcima ili drugim ovlašćenim dilerima.

U jednom primeru, diler je tvrdio da je vozilo prodao vlasniku kiropraktičke klinike iz Minesote i bivšem profesionalnom sportisti iz Čikaga.

U stvarnosti, automobili su navodno prodati posrednicima koji nisu imali nameru da ih zadrže.

Sumnjivi kupci i transakcije

U drugom slučaju, Lamborghini je navodno prodat osobi koja je ranije priznala krivicu u slučaju prevare koji je uključivao prodaju luksuznih automobila narko dilerima i makroima kao način pranja novca.

Lamborghini tvrdi da je samo tokom 2023. identifikovao 32 transakcije u kojima je Gold Coast Exotic Imports prodao vozila kupcima koji ne vrše maloprodaju.

Od 2019. godine, proizvođač automobila tvrdi da je ovom dileru isplatio više od 4 miliona dolara kroz bonuse za prodaju.

Takođe tvrdi da je diler tražio mito „ispod stola“ u iznosima od stotina hiljada dolara kako bi kupcima omogućio pristup ekskluzivnim modelima u ograničenim serijama.

Pravna borba zbog novca i interesa

"Gold Coast Exotic Imports“ negira optužbe, ali nije uspeo da izdejstvuje odbacivanje slučaja.

Diler tvrdi da mu Lamborghini duguje stotine hiljada dolara za unapređenje salona, da mu nije refundirao marketinške troškove, i da proizvođač automobila pokušava da smeni njegovog predsednika, 81-godišnjeg Džozefa Perila.

Sudija američkog Okružnog suda, Rebeka Palmijer, rekla je za Chicago Sun Times da dve strane vode razgovore o mogućem vansudskom poravnanju.

Advokat dilera dodao je da „strane zajedno rade na rešavanju svih zahteva, uključujući one pred Odborom za reviziju motornih vozila države Ilinois“.