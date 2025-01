- Kada pričamo o zlatu često ljudi pomisle da su to one poluge od nekoliko kilograma kao iz filmova nije to baš tako to su uglavnom oni listići zlata 50, 100 grama gde vi date novac, dobijete to zlato i on ima taj sertifikat čuvate ga u trezoru ili negde kod kuće da kažemo u nekom svom mini trezoru i ukoliko vam zatreba vi ga možete prodati - dodaje Vasić.