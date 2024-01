NA LAŽNOM BOLOVANJU PROŠLE GODINE ČAK 40.000 SRBA! Poslodavci u očaju angažuju privatne detektive, ali tako ČINE KRIVIČNO DELO

Poslodavci sve više unajmljuju privatne detektivske agencije da prate i nadziru zaposlene koji su na bolovanju, kada posumnjanju u opravdanost njihovog odsustva sa posla.

Ko radi, ima pravo i da se razboli, ili ipak, ako Bog da zdravlja uzeću bolovanje? Evo šta kažu neki od građana u anketi Kurir TV.

- Idem samo kad moram i kad me boli stvarno, ne znam za druge. I ako me boli radim, dosta puta. Evo baš sad idem od doktora, ali nisam uzela bolovanje. Sad da li ga iskorišćavaju ili ne, pojma nemam, ali mislim da je glupo.

Ako ste od onih koji bolovanje uzimaju kako biste negde otputovali, ili pak da bi radili na drugom mestu, znajte da postoji mogućnost da iza vas vreba privatni detektiv, koga je angažovao poslodavac kako bi proverio, ko je od radnika na pravom, a ko na lažnom bolovanju.

- Ako se radnik mog klijenta nalazi na bolovanju, on mora to vreme da provede kući. Ako detektiv ustanovi da taj radnik ide kod drugog poslodavca ida radi ili bilo šta, to detektiv po zakonu o detektivskoj delatnosti može da dokumentuje. To je za poslodavca dokaz, a to je i na sudu sutra validan dokaz - kaže privtni detektiv Uglješa Grgur.

foto: Shutterstock

Po zakonu, detektivi mogu da proveravaju da li su zaposleni kod kuće, ali zadiranje u privatnost, podatke o ličnosti, medicinsku dokumentaciju, predstavlja krivično delo!

- Posebnu pažnju treba obratiti na odredbe krivičnog zakonika, imajući u vidu da on propisuje krivična dela koja se mogu ostvariti usled ovakve aktivnosti. Govorimo o krivičnom delu fotografisanje i snimanje, ili krivično delo 144 neoflašćeno fotografisanje ili povreda tajnosti pisama i drugih pošiljaka - kaže advokat MIan Popović.

Na bolovanju je bez tegoba 40.000 zaposlenih svake godine, to pokazuju procene Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Poslednji podaci ukazuju na to da je u 12% slučajeva utvrđeno nepravilnosti u izdavanju bolovanja. Iz Unije poslodavaca Srbije kažu da je praksa lažnih bolovanja češća leti, kada se obavljaju sezonski poslovi.

- Postoje indicije, koje traju već godinama, a to je da u određenim regionima, određenom periodu, da su u jeku poljoprivredni radovi, ili kad se radi o potrebi nekog produženog godišnjeg odmora, zimovanja ili slično da ljudi posežu za takvom stvari što poslodavcima izuzetno smeta - mišljenja je Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije.

Ipak, mnogi lekari ističu da građani naše zemlje imaju problema sa zdravljem što dokazuje činjenica da preko 40 odsto njih poseduje hronična oboljenja. Postoje i oni koji su zaista iscrpljeni od posla, te im je potreban odmor.

Problem nastaje kada umesto da iskreno prijave svoje stvarno stanje i zatraže dan ili dva bolovanja, oni pokušavaju obmanuti sistem lažnim simptomima kako bi bili upućeni na različita ispitivanja. Na kraju krajeva, kada je zaposleni motivisan da izbegne bolovanje, to pravi put drugačijem pristupu i rezultatima, zaključuju sagovornici.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/Teodora Pivljanin

Bonus video:

00:31 JA KAO DIREKTOR NE MOGU DATI OTKAZ AKO NEKO ZLOUPOTREBI BOLOVANJE Stojanović: Više nema priče za one koji su to radili