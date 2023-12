DA LI SU NOVOGODIŠNJI POPUSTI PREVARA? Evo zašto su u inostranstvu veća sniženja i gde možete da prijavite trgovačke zloupotrebe?

Sezona sniženja je uveliko u toku, makar se u izlozima tako čini. U pojedinim radnjama popusti su i dalje znatno manji, u odnosu na one u zapadnim trgovinama, odakle nam je i stigao trend potrošačke euforije pred novogodišnje praznike. Iako je ovaj period za mnoge prilika da dođu do jeftinije robe koju žele, tu su i oni koje nervira bespotrebna gužva, ali i trgovačka zloupotreba.

U trgovinama je evidentna gužva. Stručnjaci zaključuju da će oni koji pazare robu za sebe, kupiti robu boljeg kvaliteta, koja je na popustu od 20 do 30 odsto.

Oni koji u kupovinu idu po novogodišnje poklone, kupovaće jeftinije proizvode koji su na većim sniženjima.

Sva potrošačka udruženja traže da se istake najniža cena proizvoda u proteklih šest meseci. Takođe, napominju da važeći propisi ostavljaju prostora za manipulaciju, uzimajući u obzir to da se direktno pre same sezone sniženja cene podižu, i to višestruko.

- Cena može da važi sat vremena. Nakon toga, u odnosu na tu cenu izvršite spuštanje cene od 30 do 40 odsto. Imate situaciju da prodajete robu po ceni koja je važila pre popusta - objašnjava Nenad Bumbić, sa sajta "Potrošački savetnik".

Međutim, ističe da manipulacija popustima nije domaći izum, već se njime služe i američke kompanije, naročito kada se radi o robi poput tehnike ili luksuzne odeće.

Adrese na koje kupac može da prijavi dovođenje u zabludu

- Po pravilu, u trenucima godine kada se kupuju pokloni i kada je praznično raspoloženje, njihove cene su iznad onih koje su bile pre 15 do 20 dana. Biće zaista na popustu za 15 do 20 dana, nakon što prođe praznična sezona - ističe Bumbić.

Adrese na koje treba da prijavite dovođenje u zabludu kupce jesu potrošačka udruženja i trgovačke inspekcije. Ali, bez obzira na to, veći slučaj kažnjavanja zloupotreba nije zabeležen.

Zašto su u inostranstvu veći popusti?

Stručnjaci objašnjavaju da tematski popusti u inostranstvu nisu veći, u odnosu na naše, zbog manjka ponude i konkurencije, već se iza toga krije nešto drugo.

- Кultura masovnih popusta i kupovina u tačno određenom periodu se i dalje razvija. To je jedna situacija. Druga stvar je i inertnost potrošača, koja je na zapadu prisutna na nižem nivou. Spremni su da vrše detaljnije internet pretrage i da u većem odzivu odlaze u prodavnice kada su popusti - ističe doc. dr Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Igračke najtraženije

Kada je vreme novogodišnjih praznika, poseta prodavnicama u Americi i Zapadnoj Evropi poraste za čak 60 odsto, dok se kod nas uveća za 20 odsto.

- Najveći rast prodaje beleže radnje sa dečijom garderobom i igračkama. Usuđujem se da kažem da je do dva, tri i četiri puta veći nego što je to na nivou prosečne prodaje u toku godine - zaključuje Nemanja Savčić, direktor TC Rajićeva.

Ono što je važno napomenuti jeste da su sva sniženja definisana zakonom. U njemu je navedeno da roba koja je iz letnje i prolećne kolekcije ne sme da se ističe, kao i da, ukoliko je sniženje do 50 odsto, najmanje petina artikala mora da se prodaje po toj ceni.

