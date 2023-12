10 STVARI UVEK MOŽETE PLATITI JEFTINIJE Kafa, kozmetika, auto, namirnice - ovako bacamo pare! Kupite ove zamene da biste uštedeli

Kada je u pitanju trošenje novca, nije uvek važno koliko imate na računu . Čak i ako više zarađujete ili imate značajnu ušteđevinu, to ne znači da treba da trošite svoj teško zarađeni novac nepromišljeno.

U stvari, mnogi finansijski stručnjaci upozoravaju da to ne radite i umesto toga preporučuju donošenje svesnih odluka o potrošnji koje daju prioritet potrebama nad željama - možda uz malo trošenja s vremena na vreme.

Daju savete za 10 stvari koje bi trebalo da birate uvek jeftinije:

Lekovi

Ako su vam potrebni lekovi, razmislite dvaput o kupovini najskuplje opcije. Možda ćete otkriti da generičke opcije odnosno zamene, koštaju manje i da i dalje nude iste prednosti.

„Generičke verzije lekova često sadrže iste aktivne sastojke kao i njihovi brendovi, ali su obično mnogo pristupačnije“, rekla je Erika Kulberg, advokat, stručnjak za lične finansije i osnivač Erika.com. „Sledeći put kada budete u apoteci, uporedite sastojke na brendu imena i generičkim opcijama da biste videli kako se upoređuju.

foto: Shutterstock

Vitamini i suplementi

Slično kao što često možete dobiti jeftinije generičke lekove bez žrtvovanja kvaliteta, isto možete učiniti i sa vitaminima i suplementima. Samo obavezno proverite sastojke i brendove unakrsnih referenci u svrhu kvaliteta.

„Iako nisam medicinski stručnjak, ako neko može da dobije vitamin kao što je B12 u jeftinijem obliku, onda bi to trebalo da uradi umesto da plaća premiju za vitamin B12 od nekog drugog“, rekao je Sebastijan Janija, finansijski stručnjak i vlasnik Ontario Properti Bajers.

Namirnice

Namirnice i cene hrane su suštinski trošak, ali vaš račun za hranu ne mora biti ogroman. U stvari, mnogi finansijski stručnjaci bi preporučili da ne kupujete najskuplje sastojke i da se odlučite za jeftiniju alternativu.

„Osim ako zaista ne možete da uočite razliku između prehrambenog proizvoda sa imenom i brenda prodavnice, idite sa brendom prodavnice da biste uštedeli novac“, rekla je Kulberg. Podsećamo pritom da u Srbiji svaki lanac supermarketa ima svoju robnu marku kvalitetnih proizvoda.

„Izuzetak od ovog pravila je ako imate kupon za predmet sa imenom i prezimenom."

Jania se složila sa ovim rekavši: „Namirnice, posebno kada su u pitanju namirnice bez imena brenda , obično će biti najjeftinije.

foto: Shutterstock

Knjige

„Nikada ne bih rekla nekome da ne kupi knjigu, ali nema potrebe da kupujete najnovije izdanje u tvrdom povezu“, navela je Kulberg. „Prelazak na digitalnu verziju sa e-knjigom će vam dosledno uštedeti novac čak i na najnovijim izdanjima. Ako više volite tradicionalnu papirnu knjigu, uvek potražite polovnu kopiju na Amazonu ili pogledajte knjižaru polovnih knjiga u vašem gradu da biste nabavili knjige za dolar ili dva umesto za 20 dolara.

Drugi način da uštedite novac na knjigama je da ih pozajmite iz javne biblioteke. A ako ste zabrinuti zbog kašnjenja, pogledajte audio knjige ili e-knjige.

Predmeti za jednokratnu upotrebu

Sve što morate često da menjate trebalo bi da kupite što je moguće jeftinije.

„Kad god je to moguće, volim da ulažem u odeću ili kućne stvari za koje znam da će trajati, ali ponekad morate da prihvatite kada je nešto izgubljen slučaj“, rekao je Kulberg. „Na primer, ako želite da često menjate svoju zavesu za tuširanje verzija iz velikog lanca za maloprodaju će biti jednako dobra kao i dizajnerska verzija. Ako znate da će vaša deca prosipati na vaš tepih i da ćete morati da ga menjate svakih nekoliko godina, idite na jeftiniju opciju umesto investicionog komada.”

Odeća za bebe

Još jedna stvar koju treba kupiti što jeftinije da biste uštedeli novac je odeća za bebe.

„Bebe rastu tako brzo i nova odeća uskoro prestaje da im pristaje. Dakle, kupujte jeftinu odeću i ne brinite o kvalitetu“, rekla je Dajana Hauard, finansijski analitičar u CouponBirds-u.

Možda ćete moći da uradite isto sa drugim stvarima koje neće trajati, kao što su igračke za bebe. Samo budite sigurni da izaberete stvari koje su i dalje bezbedne za vaše dete.

Kozmetika

Kozmetika je još jedna ključna oblast u kojoj možete smanjiti troškove dok i dalje dobijate ono što želite.

„Iako možda imate omiljenu dizajnersku podlogu ili ruž za usne od kojih nikada nećete odstupiti, pokušajte da pronađete alternativu u drogerijama za većinu svoje rutine šminkanja“, rekla je Kulberg. „Danas, u apoteci možete pronaći zaista zamene za dizajnerske proizvode za šminkanje za delić njihove cene. Istina, niko ne može utvrditi da li ste potrošili 30 dolara na svoju maskaru.

Teretana

Troškovi članstva u teretani se zaista mogu povećati, posebno ako računate na početnu naknadu za registraciju i mesečne troškove. Dakle, ako želite da idete u teretanu da biste radili na svojoj kondiciji, izaberite najjeftiniju opciju koja će vam ipak dati ono što želite.

„Traka za trčanje je traka za trčanje, zato ne dozvolite da vas saune i besplatni proizvodi u kupatilu ubede da svom budžetu dodate trocifreno mesečno članstvo u teretani“, rekao je Kulberg.

Čaj i kafa

Osim ako nemate omiljeni brend čaja ili kafe koji jednostavno ne možete da napustite, vaša kupovina bi trebalo da se odnosi manje na ime, a više na sastojke.

Za one koji piju čaj, Jania je predložila kupovinu na veliko kako bi dobili najnižu moguću cenu „po jedinici“. I za one koji gledaju odakle je kafa, pre vidite šta u sebi ima i da i vam daje to što vam treba.

Automobili

Kada su u pitanju automobili, znati koliko potrošiti može biti malo nezgodno. Na kraju krajeva, želećete da pronađete pravi balans između cene, stanja i kvaliteta. Ali sve dok dobro radi i služi svojoj svrsi, verovatno vam je bolje da kupite jeftinije vozilo nego skuplje.

„Glavna svrha automobila je da vas prebaci sa jedne lokacije na drugu, a ne da bude statusni simbol ili nešto za pokazivanje“, rekla je Jania. „Pod uslovom da je vozilo bezbedno i da će raditi ono što bi trebalo da radi, preporučuje se izbegavanje plaćanja najveće cifre.

Podsećamo i da polovni automobili gube na vrednosti od datuma kupovine.

(Kurir.rs/Blic Biznis)