BRZOM PRUGOM OD BEOGRADA DO KELEBIJE ZA SAT I 10 MINUTA: Deonica od Novog Sada do Subotice biće završena šest meseci pre roka!

Oživljavanje srpskih železnica jedan je od državnih prioriteta. Na srpskim prugama u prethodnih nekoliko godina urađeno je više nego u proteklih 50 godina. Pored stanice Prokop. jedan od značajnih projekata je i izgradnja brze pruge Novi Sad - Subotica.

Kada bude završena, iz Beograda do Subotice će se stizati za sat vremena i deset minuta! Modernizacijom infrastrukture Srbija je dobila pruge za brzinu od 200 km/h. Na trasi od Novog Sada, preko Subotice, do državne granice s Mađarskom i prelaza Kelebija radovi su u punom jeku, a cilj je da bude završena do kraja 2024. godine, čak šest meseci pre roka.

Radovi se na nekim lokacijama izvode i tokom noći, kako bi plan bio realizovan. Pruga Novi Sad - Subotica duga je 108 kilometara i to je treća deonica pruge za velike brzine od 200 km/h kroz Srbiju, od Beograda do državne granice s Mađarskom.

foto: printscreen Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Projekat modernizacije pruge Beograd-Subotica podrazumeva primenu evropskih standarda interoperabilnosti, pruga će biti elektrificirana i opremljena savremenim signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima. Sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama biće denivelisana, to znači da na čitavoj brzoj pruzi Beograd - Novi Sad - Subotica - Kelebija državna granica s Mađarskom neće postojati putni prelazi.

foto: printscreen Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

ČINJENICE/TABELA kraće vreme putovanja Novi Sad - ostali gradovi dosadašnje vreme novo vreme Novi Sad - Beograd 75 minuta 33 minuta Novi Sad - Šid 80 minuta 40 minuta Novi Sad - Subotica 150 minuta 42 minuta Novi Sad - Budimpešta / 90 minuta Novi Sad - Beč / 270 minuta

foto: CIP

Nenad Stanisavljević iz "Infrastrukture železnice Srbije" ističe za Kurir da se značaj izgradnje brze pruge prvenstveno ogleda u povećanju brzine vozova i kraćem vremenu putovanja:

- Primena savremenih tehnologija, vrhunskog znanja i najmodernije opreme bezbednost železničkog saobraćaja na brzoj pruzi podiže na najviši nivo. Uz to, izgradnja brzih pruga doprinosi kvalitetu života građana i povećanju životnog standarda, istovremeno stvarajući uslove za privlačenje novih investicija, a samim tim i povećanju bruto društvenog proizvoda. Iako manje pred očima javnosti, brz, pouzdan i bezbedan transport srpskih proizvoda brzim prugama doprinosi jačanju i većoj konkurentnosti domaće privrede i industrije.

Nenad Stanisavljević foto: kurir televizija

Dodaje da u izgradnji ove brze pruge direktno učestvuje više od 40 srpskih firmi, a zahvaljujući ovom projektu posao nalazi i veći broj drugih firmi u različitim oblastima:

- Brza pruga kroz Srbiju, ali i dalje ka Budimpešti, odnosno i dole ka jugu kontinenta, omogućiće da naša zemlja postane najbrži i najznačajniji tranzitni železnički pravac u ovom delu Evrope. Istorija naših železnica duga skoro 140 godina potvrđuje da kada god se železnica gradila i modernizovala, Srbija se razvijala i prosperitetno išla napred. Istovremeno, samo kada je Srbija bila kao država jaka, stabilna i finansijski moćna, postojali su i uslovi da se železnica u našoj zemlji gradi i razvija. Izgradnja brze pruge u Srbiji danas to potvrđuje više nego ikada ranije.

foto: printscreen Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Rekonstrukcija Intenzivni radovi Projektom je predviđena i rekonstrukcija devet železničkih stanica - Novi Sad, Sajlovo, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica, kao i tri nove stanice sa staničnim kapacitetima Rumenka, Vrbas i Lovćenac. Radovi su u toku u svim ovim staničnim objektima. Grade se pothodnici, peronski zidovi i nadstrešnice, rekonstruišu se stanične zgrade. Kada je reč o železničkim stanicama, najintenzivniji su trenutno radovi u železničkim stanicama Novi Sad i Subotica. Najteži i najsloženiji objekat je vijadukt u Vrbasu dug 1.465 metara, a grade se i ostali najveći objekti, kao što su vijadukti u Malom Iđošu, Zmajevu, Stepanovićevu, Lovćencu i Bačkoj Topoli.

Inače, izgradnja pruge za velike brzine do 200 kilometara na sat između Beograda i Budimpešte najveći je i najznačajniji investicioni i infrastrukturni projekat u ovom delu Evrope.

Povezivanje Evrope i Azije Prvi prekogranični projekat Rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja savremene pruge Beograd - Novi Sad - Subotica - državna granica s Madarskom (Kelebija) - Budimpešta obuhvata rekonstrukciju postojeće jednokolosečne pruge i izgradnju drugog koloseka, kako bi se formirala savremena dvokolosečna pruga visokih performansi za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i brzinu do 200 km na sat. Izgradnja pruge za velike brzine Beograd-Budimpešta je prvi prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Brza pruga Beograd-Budimpešta deo je globalnog projekta "Jedan pojas - jedan put", infrastrukturnog povezivanja Evrope i Azije, koji je inicirala Kina.

Prema simulacijama, kada brza pruga Novi Sad - Subotica bude završena, međunarodni putnički vozovi ovu relaciju prelaziće za 42 minuta. Poređenja radi, između Beograda i Subotice ranije, pre početka ovih radova, vreme putovanja međunarodnih putničkih vozova iznosilo je četiri sata i 37 minuta, što znači da je njihova prosečna brzina bila 40 km na sat.

ČINJENICE Pruga Novi Sad - Subotica - deonica Novi Sad - Subotica duga je 108,2 kilometra - radovima je obuhvaćena izgradnja dva koloseka pruge do granice s Mađarskom kod Kelebije - projekat će biti završen do kraja 2024. godine, šest meseci pre roka - do sada je položeno 60 km koloseka za brzu prugu - u toku su radovi na izgradnji 58 novih objekata - biće izgrađeno 30 nadvožnjaka, 13 podvožnjaka i pet galerija - biće izgrađene četiri mostovske konstrukcije preko kanala DTD - izvođači radova su kineski konzorcijum "Čajna rejvejl internešenel" i "Čajna komjunikejšens konstrašn kompani"

ČINJENICE Vijadukti - Vrbas - Mali Iđoš - Zmajevo - Stepanovićevo - Lovćenac - Bačka Topola

ČINJENICE Devet železničkih stanica se rekonstruiše - Novi Sad - Sajlovo - Kisač - Stepanovićevo - Zmajevo - Bačka Topola - Žednik - Naumovićevo - Subotica

Kurir.rs/ Mina Branković