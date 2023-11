GRADI SE BRZA PRUGA OD NIŠA DO SKOPLJA: Za ovaj projekat tražiće se novac i od EU, a u planu je i povezivanje sa Bugarskom

Srbija i Severna Makedonija će potpisati Memorandum o izgradnji brze pruge od Niša do Skoplja, a kako je najavio Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dve zemlje će za ovaj projekat zajednički zatražiti sredstva od Evropske unije.

Ministar je naveo da je u toku i projektovanje deonice Niš – Preševo, duge 135 kilometara, a da će makedonski partneri projektovati „njihovih“ 50-ak kilometara od granice do Skoplja.

- Jedan od prioriteta je rekonstrukcija pruge Niš – Dimitrovgrad, koja je pre nekoliko dana konačno i počela da se radi, nakon čak pet godina od potpisanog ugovora i granta EU. Ona će biti modernizovana i elektrificirana, za brzine od 120 kilometara na sat - rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

Kako je to jedina železnička veza Srbije i Bugarske, radovi na modernizaciji u dužini od 86 kilometara, koji su počeli na deonici od Staničenja do Pirota, izvode se u tzv. „prozorima“, što znači da neće biti kompletnog zatvaranja saobraćaja, već će se na 36 sati „smenjivati“ radovi i saobraćaj na pruzi.

- Tako smo dogovorili sa bugarskim železnicama i zato će radovi trajati 1.276 dana. Radi se u "prozorima", jer je nemoguće zaustaviti saobraćaj, zato što je to jedina železnička veza Bugarske sa Evropom - rekao je Vesić.

OD BG DO SUBOTICE ZA SAT VREMENA U toku su radovi i na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, u dužini od 108 kilometara, koji će biti završeni do kraja naredne godine, pa će u martu ili aprilu 2025, nakon testiranja, vozovi između Beograda i Subotice voziti za svega sat i 10 minuta.

Ugovor o izgradnji brze pruge Beograd-Niš potpisan je u februaru, a vrednost tog projekta je 2,7 milijardi evra, od čega je 610 miliona grant EU.

Vesić je najavio da će u tom projektu biti raspisani tenderi za nadzor za sve tri deonice u januaru, za izgradnju druge i treće deonice u maju ili najkasnije u junu naredne godine za izgradnju prve deonice u decembru naredne godine.

- Tako da već sledeće godine, počinjemo obnovu, odnosno izgradnju brze pruge Beograd – Niš. Takođe ćemo je raditi u ’prozorima’, jer je nemoguće zasutaviti saobraćaj na međunarodnoj pruzi - rekao je Vesić.

Dodao je da je u toku i obnova 23 kilometra pruge od Niša do Brestovca, a da će uskoro biti raspisan i tender za železničku obilaznicu oko Niša.

OBNOVLJENO 807 KILOMETARA Poslednja pruga koja je izgrađena u našoj zemlji, do 2012. bila pruga Beograd-Bar daleke 1976. godine. - Do 2012. nije izgrađena nijedna. Od 2012. do 2022. izgrađeno je 108 km novih pruga. Od 2001. do 2012. obnovljen je bio tek 31,5 kIometar, a od 2012. do danas rekonstruisano je čak 807 km pruga - rekao je ministar Vesić.

Naveo je i da se sa bugarskom vladom pregovara da se izgradi nova trasa pruge od Niša do državne granice sa Bugarskom.

foto: Gradske info

- Oni rade brzu prugu od Sofije do granice sa Srbijom, za brzine od 160 kilometara na sat. Turska gradi brzu prugu od Istanbula do granice sa Bugarskom. Kada projektujemo i izgradimo naš deo, od Niša do granice, ostaje da Bugarska spoji Sofiju i granicu sa Turskom, pa će se jednog dana stizati od Niša do Istanbula brzom prugom. Ceo Zapadni Balkan biće povezan mrežom brzih pruga - napomenuo je Vesić.

Dodao je da su se ljudi u Srbiji odvikli od korišćenja železnice, što se polako menja sa brzom prugom Beograd – Novi Sad, budući da danas najveći broj ljudi koji putuje između ova dva grada, putuje – „Sokolom“.

- Kako se grade pruge, to menja način života ljudi. Brza pruga do Subotice povećava mogućnost da nađu bolji posao, bolje plaćen, da žive u svom mestu, a rade u Beogradu ili obrnuto, i da žive bolje - ukazao je Vesić.

Kurir.rs