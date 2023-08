PREDLOŽENO POVEĆANJE OD 7.000 DINARA RADNICIMA I DALJE NIJE DOVOLJNO: "Nema pomaka u pregovorima, nastavljamo 7. septembra"

Nikakav dogovor oko iznosa minimalne zarade za 2024. godinu između sindikata i i predstavnika vlasti nije postignut. Pregovori se nastavljaju 7. septembra. Nema nikakvog pomaka, pošto su sindikati ostali pri svom stavu da najniža zarada mora da bude jednaka iznosu minimalne potrošačke korpe (52.000 dinara), što ostali socijalni partneri ne podržavaju, rekao je za Kurir Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Kako saznajemo, razmimoilaženja po ovom pitanju postoje i u samom sindikatu, pošto mnogi članovi rukovodstva SSSS i dalje insistiraju na tome da minimalac mora da bude najpre povećan od 1.septembra, a da se tek onda razgovara o iznosu koji će važiti od 1. januara 2024.

- Čini mi se da je sve unapred dogovoreno - kaže naš sagovornik.

S druge strane, ministar finansija Siniša Mali očekuje da početkom septembra bude poznat i tačan iznos minimalne zarade, ali to će svakako biti najveće procentualno povećanje u istoriji.

- Važno je da bude balansirano, kako bismo održali punu zaposlenost. Zahvaljujem se poslodavcima i sindikatima na konstruktivnom dijalogu - objavio je Mali na svom Instagram nalogu posle poslednjeg sastanka.

Ministarstvo finansija je inače dalo predlog da se minimalna zarada sa sadašnjih oko 40.000 dinara poveća na 47.154 dinara, i to od 1. januara. Predložena je i olakšica za poslodavce – da se neoporezovani deo zarade poveća sa 21.700 na 25.000 dinara.

Sindikati nisu zadovoljni ponudom i odbili su povećanje od 17,8 odsto po satu, odnosno sa 230 na 271 dinar, jer je to i dalje manje od minimalne potrošačke korpe, koja je sada 51.874 dinara.

SINDIKALNA RAČUNICA

Glavni pokazatelj sindikalnih zahteva je rast cena hrane, koji je, kako navode, od jula 2020. do jula 2021. iznosio 20,3 odsto, a od jula 2021. do jula 2022. - 21,1 odsto. Sve to znači da je za poslednje dve godine rast cena hrane bio 41,4 procenta, a da su oba povećanja, prethodno i ovo ponuđeno 32,1 odsto.