"NEMA MESTA STRPLJENJU, OVA FARSA TRAJE GODINAMA" Stojiljković o minimalnim zaradama: Slažemo se da je nemoguće živeti tako

Avgust osim zbog visokih temperatura bude vruć jer tada tradicionalno kreću pregovori sindikata, poslodavaca i države oko minimalne cene rada za narednu godinu. Ipak ovaj avgust je drugačiji od prethodnih, jer zbog drastičnog povećanja cena hrane, struje, goriva, sindikati ne žele da pregovaraju o narednoj godini, nego pitaju od čega radnici da žive do kraja 2023.

foto: Shutterstock

U prilog zahtevima sindikata ide i činjenica da je većina firmi u Srbiji ove godine imala veće profite nego prethodnih godina, iako postoje nestabilnosti u trgovini zbog rata u Ukrajini. Radnici se onda logično pitaju zašto poslodavci ne podele deo kolača sa njima i ne veruju u tvrdnje poslodavaca da bi ih drugo povećanje minimalca ove godine oteralo u bankrot.

foto: Kurir tv

Ima li nade da radnici za minimalac mogu da pokriju minimalnu potrošačku korpu danas su razgovarali voditelji Pulsa Srbije sa profesorom Falukteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem.

"Nema mesta više strpljenju, ova farsa traje već mnogo godina", započinje razgovor Stojiljković nazvavši celu situaciju igrom činjenica i brojeva i loše režiranom predstavom:

- Ona treba da prekrije realnost i cenu razvoja i krize i dosta je loše režirana predstava koja traje poslednjih nekoliko godina. Ovde se govori kako nema pristojnog života za tročlanu porodicu. Ovo što se dešava je ekstremna situacija koja po zakonu ne sme trajati duže od šest meseci. Svi se mi slažemo oko toga da je nemoguće živeti tako, pa onda kažemo da nemamo ekonomskih mogućnosti za više. Imamo mogućnosti - rekao je Stojiljković.

03:55 IMA LI NADE DA RADNICI ZA MINIMALAC MOGU DA POKRIJU POTROŠAČKU KORPU?

Minimalna potrošačka korpa je isto tako nepristojno govoriti, nastavio je Stojiljković i to je, kako je rekao, jedna veštački shvaćena kategorija i "podrazumeva nešto malo iznad ivice siromaštva".

- Ako ne možemo to da platimo, biće sledeće godine 55, 56.000. To bi značilo da treba dići za 35 odsto, a to privreda trenutno ne bi izdržala. Hvale se povećanjem zaposlenosti, jeste danas radi više od 400, 500.000 ljudi radi od kada su došli na vlast, ali to su loši, nekvalitetni, privremeni poslovi, nedostojanstven rad. Ogromna je razlika između prava onih koji su radno angažovanih i onih koji su zaposleni. Treba da vidimo ko je odgovoran. Ovo što će sada pregovarati važi će od sledeće godine - rekao je je Stojiljković.

Pogledajte koliki su računi, nastavio je Stojiljković i naveo je još pet elemenata za određivanje minimalne zarade.

- Ne radi se samo o socijalnom elementu, oni kažu uvek je bilo teško. Prvo ima još pet elemenata za doređivanje minimalne zarade i radi se o produktivnosti. Zavisi i od rasta GDP. Prosek nije ni 3 odsto godišnjeg rasta u odnosu na tako dug period. Sa druge strane hvale se povećanjem zaposlenosti - dodao je.

Kurir.rs

