EVO ŠTA ČEKA KUPCE, ALI I LOPOVE POLOVNJAKA! Ako EU zabrani izvoz dotrajalih vozila, neće samo CENE BITI PROBLEM! Ovo su posledice

Zabrana izvoza iz EU vozila koja nisu sigurna za vožnju imala bi dalekosežne posledice, posebno kada je u pitanju uticaj na tržište rezervnih delova, a tu su i potencijalni izazovi sa kojima će se suočavati različite strane uključujući i lopove, ocenjuju poznavaoci tržišta polovnjaka.

Matas Buzelis, stručnjak za automobilsku industriju u kompaniji "CarVertical" (Kar vertikal), podelio je nekoliko ključnih saznanja u vezi sa ovom temom u tri aspekta:

Povećanje korišćenih rezervnih delova

- S obzirom na planove vlasti da zaustave izvoz vozila koja su završila svoj životni vek na tržišta izvan EU, očekuje se povećanje dostupnosti korišćenih rezervnih delova. Ova promena će uticati na većinu korisnika vozila i građana koji žive izvan EU, koji bi mogli da se obraduju većem izboru i potencijalno nižim cenama rezervnih delova. Međutim, isto tako može dovesti do pitanja kvaliteta i bezbednosti tih delova - smatra Buzelis.

Uticanje na domaće tržište EU

- Zabrana izvoza nesigurnih vozila može dovesti do povećanja ponude rezervnih delova na domaćem tržištu EU. To bi moglo pozitivno uticati na potrošače u EU, jer bi imalo više alternativa pri popravci vozila i održavanju - ocenio je on.

Potreba za prilagodbom zakonodavstva

- S obzirom na ovu zabranu, države izvan EU će možda morati prilagoditi svoje zakonodavstvo i standarde bezbednosti kako bi se uklopili u nove uslove. To bi moglo predstavljati izazov za neke od tih država i zahtevati dodatne resurse kako bi se osigurala usklađenost sa novim propisima EU - navodi Buzelis.

Takođe, fokus na sprečavanju izvoza neispravnih vozila može rezultirati većim kvalitetom polovnih automobila u zemljama članicama EU. To, zauzvrat, može opravdati više cene zbog poboljšane pouzdanosti i sigurnosnih karakteristika.

Izazov za lopove

Matas Buzelis smatra da će ova promena malo otežati život lopovima.

Pošto odluka o zabrani kretanja neispravnih vozila izvan EU ima za cilj sprečavanje cirkulacije nesigurnih i nepouzdanih vozila, Buzelis objašnjava da ovo novo pravilo može delovati kao regulacija koja ograničava crno tržište.

- Najvažnije je stvoriti regulaciju koja ima vrlo malo rupa. Ako se efikasno primeni, zabrana bi mogla smanjiti dostupnost takvih vozila na ilegalnom tržištu automobila. To bi moglo uticati na ponudu loše kvalitete ili neregistrovanih vozila na tržištima s visokim stopama krađe automobila - kaže smatra ovaj automobilski strućnjak.

Zabrana izvoza neispravnih vozila mogla bi učiniti prelazak granica ukradenih vozila iz EU znatno težim. Vozila moraju ispunjavati standarde ispravnosti kako bi se izvezla. U tom slučaju, to bi moglo odbiti ili zakomplikovati proces izvoza ukradenih automobila, jer ukradena vozila često nemaju odgovarajuću dokumentaciju ili je već izmenjena.

Međutim, kriminalne mreže koje se bave izvozom ukradenih vozila ili ilegalnim tržištem automobila možda će prilagoditi svoje operacije kao odgovor na ovu zabranu. Mogu se fokusirati na alternativne izvore ili metode za sticanje i izvoz vozila, preusmeravajući svoje aktivnosti na regione s manje strožim propisima.

Šta će biti s cenama?

Odluka EU da ne izvozi vozila na kraju svog veka uglavnom će rezultirati većom upotrebom recikliranih materijala. Na primer, 25% plastike koja se koristi za izgradnju novog vozila moraće poticati iz reciklaže, od čega će 25% morati biti reciklirano iz vozila na kraju svog veka.

Međutim, što se tiče tržišta polovnih automobila, ova odluka neće ili će minimalno uticati na cene automobila, saopštili su iz "CarVertikal".

