Za investitore, to je poruka koju tržište šalje - jasno i glasno.

Luksuzni segment u Srbiji već godinama beleži stabilan rast, ali pravi pomak događa se na samom vrhu - u kategoriji ultra-luksuznih rezidencija. Cene stanova u ovom rangu kreću se između 7.000 i 10.000 evra po kvadratu, a najskuplji kvadrat u Beogradu do sada je prodat upravo u jednoj takvoj zgradi.

U pitanju su projekti ograničenog obima, pažljivo pozicionirani, namenjeni kupcima koji traže više od standardnog luksuza. Vrednuju se zbog premium lokacija, visokog kvaliteta gradnje, profesionalnog upravljanja i celokupnog koncepta koji prati međunarodne standarde života.

U strukturi beogradskog tržišta, ovakve nekretnine čine svega 1 odsto ukupne ponude, dok istovremeno pokazuju značajno brži rast vrednosti od standardnih luksuznih nekretnina. Njihova stabilnost ne zavisi od masovne tražnje, već od jasno definisane ciljne grupe kupaca sa visokom platežnom moći.

Globalno, rezidencije povezane sa prestižnim hotelskim lancima predstavljaju jedan od najbrže rastućih segmenata - sa rastom od 180% u poslednjoj deceniji. Ove nekretnine ostvaruju premiju od 30% u odnosu na standardne luksuzne projekte.

U Srbiji je ovaj trend tek u početnoj fazi. Još uvek je malo projekata koji realno mogu da odgovore na standarde ultra-luksuza ali neki od njih, poput Delta District-a, već sada pokazuju potencijal da definišu novo poglavlje u toj kategoriji.

Multifunkcionalni kompleks u Bloku 20

Na Novom Beogradu u Bloku 20 trenutno nastaje jedan od najambicioznijih projekata u srpskoj prestonici - Delta District. Projekat obuhvata oko 105.000 kvadratnih metara i osmišljen je kao multifunkcionalna celina u kojoj su poslovni, hotelski i stambeni sadržaji objedinjeni u četiri objekta. Iza svega stoji investicija vredna 450 miliona evra i jedan od najpouzdanijih investitora u zemlji.

Lokacija u poslovno-diplomatskoj zoni, neposredno uz Sava Centar, omogućava odličnu povezanost, a autoput i centar grada su udaljeni svega nekoliko minuta vožnje. Blizina parkova i zelenih površina stvara balans između urbanog i prirodnog okruženja.

Posebna prednost je to što se kompleks nalazi u potpuno završenom građevinskom bloku. Za razliku od brojnih novih projekata koji se grade u zonama budućih gradilišta, ova lokacija garantuje mir i stabilnost bez rizika od novih građevinskih radova u neposrednoj blizini. Kupci i investitori mogu računati stabilno okružanje bez buke, prašine ili promene urbanističke slike, što dodatno čuva vrednost investicije i obezbeđuje neometano uživanje u luksuzu koji pružaju rezidencije.

Koncept je oslonjen na model tzv. mikrourbanizma - stanari, zaposleni i gosti dele istu infrastrukturu, usluge i ambijent, ali bez gubitka privatnosti. U praksi, to znači da su stanarima luksuznih rezidencija dostupne sve pogodnosti hotela sa pet zvezdica, uključujući konsijerž servis 24/7, obezbeđenje, spa centar i profesionalno održavanje.

Pored arhitekture i sadržaja, akcenat je stavljen i na održivost. Objekti su projektovani po principima energetske efikasnosti, sa LEED i WELL sertifikatima, a koristiće obnovljive izvore energije - geotermalne sonde i solarne panele integrisane u fasadu. Time se Delta District pozicionira kao jedan od prvih projekata u regionu koji održivost ne prikazuje kao dodatak, već kao osnovu koncepta.

Kupci se ne traže, već biraju

Još jedan pokazatelj ekskluzivnosti ovog segmenta je pristup procesu kupovine koji se razlikuje od standardnih prodajnih modela.

Proces kupovine odvija se kroz individualne prezentacije u ekskluzivnom prodajnom prostoru. Ovakav selekcioni pristup omogućava formiranje zajednice vlasnika koji dele slične vrednosti i standarde. Za korporativne kupce, ovaj selekcioni pristup omogućava formiranje business zajednice što je idealno za networking i poslovne kontakte između rezidenata.

Premium smeštaj kao konkurentska prednost Za multinacionalne korporacije, kvalitet smeštaja ključnog kadra direktno utiče na privlačenje i zadržavanje talenata. Delta District omogućava kompanijama da ponude svojim stručnjacima životni standard koji odgovara njihovim međunarodnim iskustvima. Praktične prednosti za korporacije uključuju potpuno upravljanje imovinom kroz jedan kontakt, fleksibilne ugovore koji omogućavaju rotaciju korisnika i administrative podršku na više jezika. Za kompanije sa čestim poslovnim gostima, mogućnost premium smeštaja sa hotelskim servisom eliminise potrebu za skupim rezervacijama, garantuje dostupnost u peak sezonama, omogućava gostima da uživaju u funkcionalnom apartmanu sa kuhinjom i radnim prostorom umesto ograničenog hotelskog smeštaja i oslobađa HR timove od operativne organizacije kroz kompletnu administrativnu podršku. Investiciono, kombinacija 20% povrata PDV-a i stabilne rente čini ovakve apartmane atraktivnim dodatkom korporativnom portfoliju, posebno imajući u vidu da se radi o premium segmentu sa garantovanom potražnjom.

Kvadrat koji zadržava vrednost

Za investitore, najvažnije pitanje uvek ostaje isto - koliko je ulaganje stabilno, a koliko isplativo. Premium segment u Beogradu, naročito kada je reč o projektima kao što je Delta District, trenutno nudi nekoliko konkretnih odgovora.

1. Rast vrednosti kroz vreme - Beogradsko tržište nekretnina beleži značajan rast - cene su porasle za 80% od 2016. godine, pri čemu luksuzni segment pokazuje posebno dinamičan trend. Ultra-luksuzni projekti u gradu se kreću u rasponu od 7.000 do preko 9.000 evra po kvadratu. Globalno, brendirane rezidencije ostvaruju premiju od 30-31% u odnosu na standardne luksuzne stanove, što se odražava kako na prodajne cene tako i na cene izdavanja.

2. Pasivan prihod i sigurnost zakupa - Premium nekretnine imaju stabilnu potražnju među diplomatama, menadžerima multinacionalnih kompanija i visokoplatežnim profesionalcima. Ovo tržište funkcioniše po međunarodnim standardima i ne zavisi samo od lokalne ekonomije, što obezbeđuje konzistentnu popunjenost. Strategija rentiranja Delta Districta fokusirana je na kontrolisan broj ekskluzivnih jedinica što garantuje visoku popunjenost, premium cene i održavanje imidža koja čuva tržišnu vrednost svih apartmana.

3. Efekat ranog ulaska - Investicija u fazi gradnje omogućava kapitalizaciju budućeg rasta. Konkretni primeri sa beogradskog tržišta pokazuju da je vrednost sličnih nekretnina u prestižnim projektima rasla i do 42% za četiri godine. Kupovinom u ranoj fazi, investitori profitiraju od završetka projekta i infrastrukturnih unapređenja koja slede.

4.Investicija niskog rizika - Analiza risk-adjusted ROI pokazuje gotovo nulti rizik ulaganja zahvaljujući kombinaciji proverenog investitora (Delta Holding), globalnog brenda (InterContinental), stabilnog okruženja i garantovane potražnje. Ovakav nivo sigurnosti čini Delta District izuzetno stabilnom investicijom sa predvidljivim prinosima.

5. Pogodnosti za pravna lica - Kupovina poslovnih apartmana omogućava pravnim licima povraćaj PDV-a od 20%, što značajno smanjuje efektivnu cenu investicije i čini je posebno atraktivnom za korporativne kupce koji traže premium nekretnine za svoje rukovodstvo ili goste.

Za korporativne kupce, Delta District predstavlja praktično rešenje za smeštaj top menadžmenta i stranih eksperata uz istovremenu investiciju koja čuva i uvećava kapital. Kombinacija 20% povrata PDV-a, garantovanog profesionalnog upravljanja i stabilne potražnje diplomatsko-poslovne zajednice čini ovaj projekat optimalnim izborom za kompanije koje traže premium nekretnine sa jasnim ROI-jem.

