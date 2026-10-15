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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić boravi u jednodnevnoj službenoj poseti Rimu, gde se u okviru Svetskog foruma za hranu Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) sastao sa generalnim direktorom ove organizacije Đu Dongjuom.

Tokom sastanka, održanog u sedištu FAO, razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Srbije i ove organizacije Ujedinjenih nacija, prioritetima za naredni period i mogućnostima za dalje unapređenje podrške razvoju srpske poljoprivredno-prehrambene industrije.

Dragan Glamočić Foto: MPŠV

Ministar Glamočić je istakao značaj dugogodišnjeg partnerstva Srbije i FAO, i naglasio da ono predstavlja važan oslonac u razvoju poljoprivrede, unapređenju održive proizvodnje i jačanju prehrambene sigurnosti. Posebno je ukazao na značaj ličnog doprinosa generalnog direktora Dongjua razvoju saradnje i podršci koju je Srbija dobila od organizacije, kao jedinog direktora FAO koji je posetio Srbiju.

Posebna tema razgovora bila je dostupnost novih tehnologija, primena veštačke inteligencije i inovativnih rešenja u poljoprivredi, kao i unapređenje sistema navodnjavanja. Istaknuto je da je FAO i do sada bio važan partner Srbije u razvoju i modernizaciji poljoprivrede, kao i da postoji obostrana spremnost da se ova saradnja nastavi i dodatno unapredi, posebno u oblasti modernizacije poljoprivrede i jačanja otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene. U razgovoru je istaknuto da je važno omogućiti svim zemljama, bez obzira na njihovu veličinu i stepen ekonomske razvijenosti, da ravnopravno učestvuju u procesima tehnološkog razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Dragan Glamočić Foto: MPŠV

Značajna pažnja posvećena je i mladima i njihovoj ulozi u budućnosti poljoprivrede i razvoju seoskih područja.

Ministar Glamočić je naglasio da je neophodno stvarati povoljnije uslove za život i rad na selu, kako bi mladi ljudi u poljoprivredi prepoznali mogućnost za profesionalni razvoj, ekonomsku sigurnost i dugoročnu perspektivu.

U tom kontekstu, posebno je ukazano na značaj nacionalnog ogranka mladih, koji je Srbija osnovala pri Svetskom forumu za hranu FAO, a koji okuplja 19 mladih ljudi uzrasta od 18 do 35 godina koji žive u različitim krajevima Srbije i inostranstvu.

Cilj ove inicijative je da se mladima omogući aktivnije učešće u dijalogu o budućnosti poljoprivrede, odnosno da njihove ideje, potrebe i predlozi budu razmatrani pri kreiranju razvojnih politika u ovoj oblasti.

Sastanak u Rimu potvrdio je obostrani interes za nastavak i dalje unapređenje saradnje Srbije i FAO, sa posebnim akcentom na modernizaciju poljoprivrede, uvođenje inovacija, efikasnije korišćenje vodnih resursa, jačanje prehrambene sigurnosti i stvaranje održivih uslova za život i rad u seoskim područjima.

Nakon sastanka, ministar Glamočić je obišao izložbu u muzeju FAO i razgovarao sa mladima koji čine srpski nacionalni ogranak mladih Svetskog foruma za hranu FAO.