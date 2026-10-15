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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je danas javnost da je na delovima pruge Zemun polje-Aerodrom Nikola Tesla-Nacionalni stadion pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje.

U saoštenju ministarstva navodi se da je kontaktna mreža na toj pruzi stavljena pod visoki napon od 25.000 volti, u okviru projekta izgradnje pruge Zemun polje - Aerodrom Nikola Tesla - Nacionalni stadion.

Kada je kontaktna mreža iznad pruge pod visokim naponom, strujno kolo može da bude i po nekoliko metara od strujnih vodova, upozorava ministarstvo.

Kako je navedeno, u takvim slučajevima nije neophodno da se dodirnu vodovi, već je dovoljno da se samo uđe u strujno kolo i doživi strujni udar, koji se najčešće tragično završava.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje i upozorava da je kretanje u blizini pruge bez ovlašćenja najstrože zabranjeno, kao i da je neophodno poštovati znakove upozorenja, kako bi se izbegle nesreće i sačuvali ljudski životi.

Kako se navodi, pod visoki napon stavljena do sada postavljena kontaktna mreža iznad pruge od stanice Zemun polje i to u produžetku četvrtog (sporednog) koloseka, koji u budućoj organizaciji saobraćaja predstavlja desni kolosek navedene pruge, do kilometarskog položaja - stacionaže 12+830 D i u produžetku prvog (sporednog) koloseka, koji će predstavljati budući levi kolosek predmetne pruge, do kilometarskog položaja - stacionaže 12+835 L.

Pod naponom je i razvučeni dvostruki obilazni vod od portala 45-46 u stanici Zemun polje do postrojenja za sekcionisanje duž levog koloseka u rasponu stacionaža 0+200 do 0+863 km.