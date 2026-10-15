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Zahtev za novu elektronsku dozvolu za ulazak u Šengen zonu ETIAS ponovo je odložen, ali na internetu vlada prava epidemija lažnih veb-stranica koje neupućenim putnicima uzimaju novac i kradu lične podatke.

Putnici iz Velike Britanije, ali i drugih zemalja van Šengenskog prostora koji planiraju putovanja u zemlje Evropske unije dobili su izričito upozorenje da trenutno ne podnose zahteve za ETIAS servis, jer je uvođenje ovog sistema ponovo odloženo. Uprkos tome što sistem još nije aktivan, na internetu se pojavilo više od 150 neovlašćenih sajtova koji nude usluge posredovanja i lažno naplaćuju izdavanje ulaznica za Šengen zonu.

Više od 150 lažnih sajtova i rizik od krađe identiteta

Kako prenosi britanski Gardijan, pozivajući se na zvanična upozorenja Asocijacije britanskih putničkih agencija, zabeležen je drastičan porast neslužbenih veb-stranica koje nude posredovanje.

Luk Peterbridž, direktor za javne poslove u organizaciji Abta, naglašava da građani u ovom trenutku uopšte ne bi trebalo da pokušavaju da se prijavljuju za servis ETIAS.

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Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex) još ranije je upozorila na opasnost od prevarantskih portala. Iako pojedine komercijalne stranice legalno nude usluge podnošenja zahteva u ime klijenata, Fronteks ističe da korišćenje nezvaničnih sajtova nosi ozbiljne opasnosti:

Krađa ličnih podataka i identiteta Finansijske prevare i naplaćivanje astronomskih provizija

Pružanje netačnih informacija o tome kome je zapravo potrebna ETIAS dozvola

Vizuelno kopiranje zvaničnog sajta i korišćenje ubedljivih internet domena kako bi se putnici doveli u zabludu

- Ako koristite neki od ovih sajtova, ne samo da ćete izgubiti novac, već u rizik dovodite i svoje lične podatke. Ne mogu dovoljno da naglasim da sada ne možete i ne treba da aplicirate za ETIAS - poručio je Peterbridž.

Kada sistem konačno bude pušten u rad, jedina zvanična web-adresa putem koje će se podnositi zahtevi biće travel-europe.europa.eu/etias.

Koliko će koštati ETIAS i ko je oslobođen plaćanja

Sistem ETIAS namenjen je državljanima zemalja van EU kojima nije potrebna klasična viza za kratkotrajni boravak u Šengen zoni, što obuhvata putnike iz Srbije, Velike Britanije, SAD, Australije, Kanade i drugih zemalja bezviznog režima.

Ovo su najvažniji detalji o novim pravilima:

Cena takse: Prvobitno najavljeni iznos od 7 evra povećan je na 20 evra.

Prvobitno najavljeni iznos od 7 evra povećan je na 20 evra. Ko je oslobođen plaćanja: Putnici mlađi od 18 godina i oni stariji od 70 godina neće plaćati taksu od 20 evra.

Putnici mlađi od 18 godina i oni stariji od 70 godina neće plaćati taksu od 20 evra. Informisanost putnika : Istraživanje organizacije Abta pokazuje da svest o novim graničnim pravilima raste, dok je 2024. godine 41% putnika bilo upoznato sa novim uslovima, taj procenat je sada porastao na 56%.

: Istraživanje organizacije Abta pokazuje da svest o novim graničnim pravilima raste, dok je 2024. godine 41% putnika bilo upoznato sa novim uslovima, taj procenat je sada porastao na 56%. Tačan zvanični datum početka primene ETIAS sistema još uvek nije definisan. Zašto je uvođenje ETIAS-a ponovo odloženo

Uvođenje ETIAS-a bilo je planirano ubrzo nakon pokretanja drugog paralelnog sistema EU za kontrolu granica EES koji podrazumeva biometrijske skenere na granicama. Međutim, oba sistema su se suočila sa višestrukim odlaganjima i tehničkim poteškoćama.

Glavni razlog za novo zamrzavanje ETIAS-a jesu softverski i tehnički problemi viđeni tokom testiranja i uvođenja EES sistema, naročito na francuskim graničnim prelazima. Predstavnici turističke industrije insistiraju na tome da ETIAS ne treba uvoditi sve dok EES ne proradi bez ikakvih zastoja na terenu.

Proteklih skoro godinu dana od kada je aktivan EES bili smo svedoci višesatnih čekanja na graničnim prelazima i kolapsima na aerodromima širom Evrope zbog čega su brojni letovi kasnili.

Nadležni apeluju na sve putnike da informacije prate isključivo na zvaničnim portalima Evropske unije i da ne nasedaju na ponude sumnjivih internet stranica.