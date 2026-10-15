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Luksuzne vile sa privatnim vezovima za jahte, bazenima, vinskim podrumima i pogledom na more našle su se na tržištu nekretnina u Singapuru. Međutim, iza njihove prodaje ne stoje bogati vlasnici koji žele da promene adresu, već jedna od najvećih afera pranja novca u istoriji ove države.

Nekretnine su povezane sa osuđenim učesnicima kriminalne šeme u kojoj je zaplenjena imovina vredna oko tri milijarde singapurskih dolara, a sada država pokušava da je unovči.

Nekretnine u najprestižnijem delu Singapura

Tri luksuzne vile u ekskluzivnom naselju Sentosa Kov (Sentosa Cove), poznatom po rezidencijama milionera i privatnim pristaništima za jahte, ponuđene su na prodaju po ukupnoj početnoj vrednosti od 38,48 miliona singapurskih dolara, odnosno približno 30 miliona američkih dolara.

Kako prenosi Business Times, reč je o nekretninama povezanim sa troje stranih državljana koji su osuđeni u velikoj istrazi pranja novca, pokrenutoj nakon policijske akcije 2023. godine.

Među ponuđenim objektima nalaze se vile koje su pripadale Lin Baojing i njenom partneru Džangu Žuejđinu, dok se zasebno prodaje i zemljište povezano sa osuđenim Su Hajđinom.

Sve nekretnine nalaze se u jednom od najprestižnijih delova Singapura, gde su luksuzni automobili, privatni bazeni i jahte svakodnevni prizor.

Pet spavaćih soba, vinski podrum i sopstveni vez za jahtu

Jedna od najzanimljivijih nekretnina nalazi se na Bisernom ostrvu (Pearl Island), u okviru kompleksa Sentosa Kov. Reč je o dvospratnoj vili površine približno 880 kvadratnih metara, koja je bila u vlasništvu Džanga Žuejđina.

Kuća ima pet spavaćih soba sa zasebnim kupatilima, mermerne podove, prostoriju za zabavu, vinski podrum, podrumsku etažu, potkrovlje, privatni bazen i lift.

Uz vilu dolazi i privatni vez za jahtu, što je jedna od glavnih karakteristika luksuznih nekretnina u ovom naselju. Početna orijentaciona cena iznosi 15,68 miliona singapurskih dolara, odnosno približno 12 miliona američkih dolara.

Džang je ranije osuđen na 15 meseci zatvora nakon što je priznao krivicu za pranje novca i falsifikovanje dokumenata. Njegova partnerka Lin Baojing dobila je istu zatvorsku kaznu.

Dve vile prodaju se zajedno za gotovo 18 miliona dolara

Na prodaju su ponuđene i dve susedne vile na adresama 38 i 40 Oušen Drajv (Ocean Drive). Njihova vlasnica bila je Lin Baojing, a nekretnine zauzimaju zemljište površine približno 1.468 kvadratnih metara.

Za obe vile zajedno traži se najmanje 22,8 miliona singapurskih dolara, što odgovara iznosu od oko 17,7 miliona američkih dolara. Prodaju organizuje agencija List Sotheby's International Realty, specijalizovana za luksuzne nekretnine.

Za razliku od klasične aukcije, zainteresovani kupci dostavljaju ponude kroz postupak iskazivanja interesovanja. Takav način prodaje omogućava da se proceni interesovanje tržišta, a da ponuđene cene ne budu odmah javno objavljene.

Prodaje se i zemljište vredno više od 18 miliona dolara

Pored tri vile, na tržištu se našlo i zemljište površine oko 1.741 kvadratni metar na adresama 143 i 145 Kov Drajv (Cove Drive). Parcela se nalazi uz more, a na njoj su se ranije nalazile dve vile.

Prema dokumentaciji singapurske državne agencije za zemljište, vlasnik parcele bio je Su Hajđin, još jedan od osuđenih učesnika velike afere. Orijentaciona cena zemljišta iznosi 23,65 miliona singapurskih dolara, odnosno približno 18 miliona američkih dolara.

Su Hajđin uhapšen je u avgustu 2023. godine, a sud je naredne godine odlučio da mu se oduzme imovina vredna više od 165 miliona singapurskih dolara. Među zaplenjenim stvarima nalazili su se novac, nekretnine, nakit, luksuzni predmeti i alkoholna pića.

Afera teška tri milijarde dolara

Pozadina prodaje seže do avgusta 2023. godine, kada je singapurska policija sprovela veliku akciju protiv međunarodne mreže osumnjičene za pranje novca.

Uhapšeno je deset stranih državljana, a istraga je otkrila ogromnu imovinu za koju se sumnjalo da je povezana sa nezakonitim aktivnostima. Ukupna vrednost zaplenjene ili blokirane imovine u slučaju dostigla je oko tri milijarde singapurskih dolara.

Među predmetima koji su privukli pažnju javnosti bili su luksuzni automobili, skupoceni satovi, nakit, gotovina, kriptovalute i nekretnine na najpoželjnijim adresama u gradu.

Svi prvobitno uhapšeni strani državljani kasnije su osuđeni, odslužili zatvorske kazne i deportovani iz Singapura. Zabranjen im je ponovni ulazak u zemlju.

Iako se njihova imena i dalje vode u registrima pojedinih nekretnina, zakonski više nemaju pravo da njima raspolažu. Novac dobijen prodajom zaplenjene imovine biće uplaćen u državni fond Singapura.

Država prodaje više od 80 nekretnina

Tri luksuzne vile samo su mali deo imovine koja će se narednih meseci naći na tržištu. Prema pisanju medija planirana je prodaja više od 80 nekretnina oduzetih tokom istrage.

Postupak vodi konsultantska kompanija Deloitte, a prodaje će se odvijati u fazama, od septembra 2026. do sredine 2027. godine.

Prve aukcije već su pokazale da prodaja skupocenih nekretnina neće biti jednostavna. Od 26 stanova ponuđenih na aukcijama 17. i 23. septembra, prodata su samo četiri, za ukupno 16,28 miliona singapurskih dolara.

Među njima je i luksuzni stan na 61. spratu zgrade Volič rezidens, koji je ranije pripadao Džangu Žuejđinu. Stan površine oko 185 kvadratnih metara prodat je za 6,6 miliona singapurskih dolara.

Ovakvi rezultati pokazuju da čak ni nekretnine na najprestižnijim adresama ne pronalaze kupce automatski, posebno kada su njihove cene izražene u milionima.

Zašto ni milijarderi ne kupuju lako ove vile?

Iako je Sentosa Kov sinonim za luksuz, tržište nekretnina u ovom delu Singapura suočava se sa određenim ograničenjima. Strani kupci plaćaju dodatni porez od čak 60 odsto na kupovinu stambenih nekretnina.

Pored toga, stranci i stalni rezidenti moraju da dobiju posebno odobrenje državnih organa za kupovinu samostalnih kuća u Sentosa Kovu. Zbog toga je krug potencijalnih kupaca znatno uži nego što bi se moglo očekivati za ovako atraktivnu lokaciju.

Prema podacima koje navodi Business Times, tokom 2026. godine do početka oktobra u ovom delu grada zabeležena je samo jedna prodaja samostalne kuće, i to za 13,6 miliona singapurskih dolara.

Stručnjaci smatraju da će upravo prodaja zaplenjenih vila pokazati koliko su najbogatiji kupci spremni da plate za luksuzne nekretnine na ovom tržištu.

Tako se priča koja je počela jednom od najvećih policijskih akcija protiv pranja novca u Singapuru sada nastavlja na tržištu nekretnina.