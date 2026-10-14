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Tržište luksuznih nekretnina zahteva više od poznavanja ponude i potražnje. Ono podrazumeva razumevanje specifičnih potreba kupaca i prodavaca, precizno pozicioniranje nekretnine i pristup tržištima na kojima se donose odluke o značajnim investicijama. U tom segmentu posluje KADENA Sotheby’s International Realty, agencija specijalizovana za luksuzne rezidencijalne nekretnine u Srbiji.

KADENA Sotheby’s International Realty Foto: Promo

Kao deo globalne mreže Sotheby’s International Realty, koja okuplja više od 26.400 nezavisnih prodajnih saradnika u više od 1.110 kancelarija u 84 zemlje, KADENA povezuje lokalno tržišno znanje sa međunarodnom platformom za predstavljanje nekretnina. Ovakva povezanost omogućava da nekretnine na domaćem tržištu dobiju vidljivost i među potencijalnim kupcima koji dolaze iz različitih delova sveta. Poseban značaj u ovom segmentu ima način na koji se nekretnina predstavlja. Pored njenih fizičkih karakteristika, važni su arhitektura, lokacija, kvalitet života koji pruža i širi kontekst u kojem se nalazi. Zato je pristup predstavljanju pažljivo prilagođen svakoj nekretnini, sa ciljem da se njene specifičnosti komuniciraju relevantnoj publici.

KADENA Sotheby’s International Realty Foto: Promo

Tim licenciranih agenata KADENA Sotheby’s International Realty specijalizovan je za najkvalitetnije stambene projekte i nekretnine u Beogradu, uključujući Beograd na vodi, Novi Beograd, Dedinje i Senjak. Klijentima pruža podršku tokom celog procesa kupovine ili prodaje — od indikativne procene vrednosti nekretnine i definisanja strategije njenog pozicioniranja do pregovora i primopredaje. Razvoj agencije prati i prisustvo na dve značajne beogradske lokacije. KADENA Sotheby’s International Realty danas klijentima stoji na raspolaganju u dva prodajna salona — u Omladinskih brigada 102 na Novom Beogradu i u Hercegovačkoj 16 u Beogradu na vodi. Ovakav pristup omogućava neposredniji kontakt sa klijentima i partnerima, dok planovi za dalji rast potvrđuju ambiciju agencije da nastavi da razvija svoje poslovanje i unapređuje uslugu na domaćem tržištu. U segmentu luksuznih nekretnina poverenje se gradi kroz profesionalnost, diskreciju i razumevanje individualnih očekivanja. Zbog toga je cilj agencije da svakom klijentu pruži jasno vođenje kroz proces, uz pažnju posvećenu detaljima i standardima usluge koji odgovaraju prirodi ovakvih transakcija.

KADENA Sotheby’s International Realty Foto: Promo

Međunarodna povezanost, poznavanje lokalnog tržišta i personalizovan pristup čine osnovu poslovanja KADENA Sotheby’s International Realty. U okruženju u kojem kvalitet nekretnine prati i kvalitet njenog predstavljanja, ova kombinacija omogućava povezivanje izuzetnih nekretnina sa kupcima koji prepoznaju njihovu vrednost — u Srbiji i širom sveta.