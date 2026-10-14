KADENA Sotheby’s International Realty: lokalna ekspertiza i globalna vidljivost na tržištu luksuznih nekretnina
Tržište luksuznih nekretnina zahteva više od poznavanja ponude i potražnje. Ono podrazumeva razumevanje specifičnih potreba kupaca i prodavaca, precizno pozicioniranje nekretnine i pristup tržištima na kojima se donose odluke o značajnim investicijama. U tom segmentu posluje KADENA Sotheby’s International Realty, agencija specijalizovana za luksuzne rezidencijalne nekretnine u Srbiji.
Kao deo globalne mreže Sotheby’s International Realty, koja okuplja više od 26.400 nezavisnih prodajnih saradnika u više od 1.110 kancelarija u 84 zemlje, KADENA povezuje lokalno tržišno znanje sa međunarodnom platformom za predstavljanje nekretnina. Ovakva povezanost omogućava da nekretnine na domaćem tržištu dobiju vidljivost i među potencijalnim kupcima koji dolaze iz različitih delova sveta.
Poseban značaj u ovom segmentu ima način na koji se nekretnina predstavlja. Pored njenih fizičkih karakteristika, važni su arhitektura, lokacija, kvalitet života koji pruža i širi kontekst u kojem se nalazi. Zato je pristup predstavljanju pažljivo prilagođen svakoj nekretnini, sa ciljem da se njene specifičnosti komuniciraju relevantnoj publici.
Tim licenciranih agenata KADENA Sotheby’s International Realty specijalizovan je za najkvalitetnije stambene projekte i nekretnine u Beogradu, uključujući Beograd na vodi, Novi Beograd, Dedinje i Senjak. Klijentima pruža podršku tokom celog procesa kupovine ili prodaje — od indikativne procene vrednosti nekretnine i definisanja strategije njenog pozicioniranja do pregovora i primopredaje.
Razvoj agencije prati i prisustvo na dve značajne beogradske lokacije. KADENA Sotheby’s International Realty danas klijentima stoji na raspolaganju u dva prodajna salona — u Omladinskih brigada 102 na Novom Beogradu i u Hercegovačkoj 16 u Beogradu na vodi. Ovakav pristup omogućava neposredniji kontakt sa klijentima i partnerima, dok planovi za dalji rast potvrđuju ambiciju agencije da nastavi da razvija svoje poslovanje i unapređuje uslugu na domaćem tržištu.
U segmentu luksuznih nekretnina poverenje se gradi kroz profesionalnost, diskreciju i razumevanje individualnih očekivanja. Zbog toga je cilj agencije da svakom klijentu pruži jasno vođenje kroz proces, uz pažnju posvećenu detaljima i standardima usluge koji odgovaraju prirodi ovakvih transakcija.
Međunarodna povezanost, poznavanje lokalnog tržišta i personalizovan pristup čine osnovu poslovanja KADENA Sotheby’s International Realty. U okruženju u kojem kvalitet nekretnine prati i kvalitet njenog predstavljanja, ova kombinacija omogućava povezivanje izuzetnih nekretnina sa kupcima koji prepoznaju njihovu vrednost — u Srbiji i širom sveta.
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