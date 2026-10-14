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Beograd, 13. oktobar 2026. – Kada je u aprilu 2025. godine nestanak struje paralisao Španiju i Portugal, procenjuje se da je oko 55 miliona ljudi u jednom trenutku ostalo bez mogućnosti da plati digitalnim putem. Kako se plaćanje ne bi zaustavilo ni u ovakvim situacijama, kompanija Mastercard je najavila nova pravila za oflajn plaćanje u celoj svojoj evropskoj mreži – da plaćanja ostanu dostupna i funkcionalna čak i u slučaju nestanka struje ili prekida mreže.

Promene stižu u dve faze: od februara 2027. godine sve novoizdate Mastercard kartice u Evropi biće osposobljene za oflajn plaćanje, a do maja 2027. godine ovu funkcionalnost moraće da podržavaju i svi novi i zamenski platni terminali.

U praksi, to znači da će građani i tokom prekida moći da plate ono što im je neophodno – u supermarketima i prodavnicama, na benzinskim stanicama i u apotekama, kao i na automatima za putne i druge karte – na jednostavan i poznat način, karticom uz čip i PIN.

Princip je jednostavan: limiti potrošnje bezbedno se čuvaju na samom čipu kartice. Ako terminal izgubi vezu, transakcija se odobrava lokalno, u okviru limita koji unapred određuje banka izdavalac kartice – najviše do 200 evra po transakciji. Kada se veza ponovo uspostavi, transakcija se automatski prosleđuje na dalju obradu.

Rešenje je već prošlo proveru u praksi. Kompanija Mastercard je oflajn plaćanje uspešno uvela u Danskoj, Švedskoj, Estoniji i Letoniji. Kada je nedavno oluja pogodila Letoniju, kupci su u prodavnicama koje su radile na agregate nastavili da plaćaju karticama. U Danskoj je ovog proleća tehnički kvar odsekao terminale od ostatka platnog sistema, ali su zahvaljujući kriznim procedurama kompanije Mastercard brojne transakcije ipak obavljene na prodajnim mestima od ključnog značaja.

Nakon usaglašavanja sa partnerima, nacionalnim vladama, regulatorima i centralnim bankama, kompanija Mastercard ovu mogućnost sada uvodi širom Evrope. Među tržištima na kojima će oflajn plaćanje postepeno postati dostupno tokom 2027. godine je i Srbija, kao i Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Severna Makedonija.

„Kada nestane struje ili dođe do prekida mreže, potrebe ljudi ne prestaju – hrana, gorivo i lekovi i dalje su neophodni“, ističe Brice van de Walle, izvršni potpredsednik kompanije Mastercard za osnovne platne usluge u Evropi.„Naše iskustvo pokazuje koliko oflajn plaćanje može da bude važno u takvim situacijama. Uvođenjem ove tehnologije širom Evrope omogućavamo ljudima da nastave da plaćaju ono što im je potrebno, čak i kada dođe do nepredviđenih okolnosti.“ Uvođenje oflajn plaćanja deo je kontinuiranih ulaganja kompanije Mastercard u lokalnu infrastrukturu i sajber bezbednost tokom proteklih 12 meseci, sa ciljem da evropske platne mreže budu još otpornije i spremnije za nepredviđene situacije.

Napomena za urednike:

Oflajn plaćanje postepeno će postati dostupno tokom 2027. godine na sledećim evropskim tržištima:

Tržišta na kojima će biti omogućeno oflajn plaćanje Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska (uključujući Farska Ostrva i Grenland), Džerzi, Estonija, Finska (uključujući Olandska Ostrva), Francuska (uključujući Gvadalupe, Francusku Gvajanu, Martinik, Majot, Reinion, Sen Bartelemi i Sen Marten [francuski deo]), Gernzi, Gibraltar, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Kipar, Kosovo, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nemačka, Norveška (uključujući Svalbard i Jan Majen), Ostrvo Man, Poljska, Portugalija (uključujući Azorska Ostrva i Madeiru), Rumunija, San Marino, Sen Pjer i Mikelon, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Sveta Jelena, Asension i Tristan da Kunja, Španija (uključujući Kanarska Ostrva, Seutu i Melilju), Švajcarska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (uključujući Foklandska Ostrva, Južnu Džordžiju i Južna Sendvička Ostrva), Vatikan.







O kompaniji Mastercard Mastercard pokreće ekonomije i osnažuje ljude u više od 200 zemalja i teritorija širom sveta. Zajedno sa našim klijentima, gradimo održivu ekonomiju u kojoj svi mogu da napreduju. Podržavamo širok spektar opcija digitalnog plaćanja, čineći transakcije bezbednim, jednostavnim, pametnim i dostupnim. Naša tehnologija i inovacije, partnerstva i mreže zajedno pružaju jedinstven skup proizvoda i usluga koji pomažu ljudima, kompanijama i vladama da ostvare svoj puni potencijal.







