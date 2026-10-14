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Grad Čačak planira izgradnju zatvorenog bazenskog centra bruto građevinske površine 13.326,94 kvadrata, koji će, osim olimpijskog bazena, imati bazene za neplivače i osobe sa posebnim potrebama, bazen za odmor i hidromasažu, teretanu, kulturni centar i komercijalne sadržaje.

Za urbanistički projekat, koji je izradio beogradski biro Revolution Architects, organizovana je javna prezentacija koja traje do 28. oktobra 2026. godine. Građani i druga zainteresovana lica u tom periodu mogu da izvrše uvid u dokumentaciju i dostave primedbe i sugestije, piše ekapija.

Kompleks je planiran na katastarskoj parceli 7049 KO Čačak, površine 14.342 kvadrata, u zoni između Ulice cara Dušana, Gradskog parka i Instituta za voćarstvo, u blizini Osnovne škole "Vuk Karadžić", Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković" i Tehničke škole.

Četiri bazena, teretana i kulturni centar

Prema urbanističkom projektu kako navodi portal, objekat će imati dve podzemne etaže i prizemlje. Na nivou jedne podzemne etaže predviđeni su olimpijski bazen, bazen za neplivače, bazen namenjen osobama sa posebnim potrebama i bazen za odmor i hidromasažu, uz svlačionice, teretanu i prateće prostorije za sportiste.

Čačak bazenski kompleks Foto: Grad Čačak

U prizemlju su planirani administrativni prostori, sportski klub, ulazna zona, tribine, multifunkcionalni prostor sa kafe-barom, kulturni centar i dva poslovna lokala ukupne površine 150,51 kvadrat.

Za publiku je predviđeno više od 1.000 mesta na tribinama.

Zelena krovna površina i staklena fasada

Arhitektonsko rešenje navode dalje u eKapiji predviđa kombinaciju velikih staklenih površina, ventilisane fasade i obloge od profilisanog lima. Južni deo objekta biće delimično ukopan i ozelenjen, a zelenilo je planirano i na krovnoj ravni, sa ciljem poboljšanja mikroklime i smanjenja efekta toplotnog ostrva.

Oko kompleksa predviđene su pešačke komunikacije, ozelenjene i popločane površine, kao i nove saobraćajnice sa parkingom. U okviru parcele planirano je 30 parking mesta, od kojih su dva namenjena osobama sa invaliditetom.

Postojeći poslovni objekat površine 589 kvadrata, za koji je u dokumentaciji navedeno da ima zabeležbu svojstva kulturnog dobra, kao i ostali postojeći objekti i delovi partera, predviđeni su za uklanjanje pre početka izgradnje novog centra.