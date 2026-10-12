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Približno dvadeset najviših rukovodilaca njujorške investicione banke Goldman Saks trebalo bi da dobije posebne bonuse vredne više od 500 miliona dolara u akcijama, nakon što je banka tokom petogodišnjeg perioda nadmašila većinu svojih konkurenata.

Najveći deo pripada izvršnom direktoru Dejvidu Solomonu, koji bi trebalo da dobije više od 100 miliona dolara, prenosi Blumberg.

Među dobitnicima su i predsednik banke Džon Voldron, koji se smatra Solomonovim naslednikom, kao i čelnici ključnih poslovnih jedinica Ašok Varadan, Den Dijs i Mark Nahman.

Konačna vrednost nagrada biće utvrđena krajem ovog meseca, kada se završava petogodišnji period na osnovu kojeg se obračunavaju.

Polovina vrednosti Goldmanovih nagrada zavisi od kretanja cene akcije banke, koja je znatno premašila nivo potreban za maksimalnu isplatu tog dela bonusa, a druga polovina zavisi od učinka Goldman Saksa u odnosu na šest konkurentskih banaka.

Akcije Goldman Saksa porasle su oko 150 odsto za pet godina, uključujući reinvestirane dividende.

Banka je u tom periodu nadmašila iz većinu članova uporedne grupe, dok je bolji rezultat ostvario samo Banka Njujork Melon (BNY), čije su akcije porasle oko 174 odsto.