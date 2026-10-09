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Kako povećati prodaju, ostvariti bolje poslovne rezultate i pronaći prave partnere za razvoj biznisa? Odgovore na ova pitanja tražiće direktori i menadžeri vodećih kompanija iz Srbije i regiona na 3. SALES kongresu, koji će biti održan u ponedeljak, 12. oktobra 2026. godine, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

U organizaciji Menadžment Centra Beograd, na kongresu se očekuje oko 600 učesnika iz Srbije i Adria regiona, među kojima su generalni direktori, direktori prodaje, komercijalni lideri i predstavnici domaćih i međunarodnih kompanija iz sektora trgovine, distribucije, bankarstva, telekomunikacija, FMCG industrije, tehnologije i drugih ključnih privrednih oblasti.

Tokom jednog dana, učesnici će imati priliku da čuju iskustva ljudi koji vode velike kompanije, saznaju kako se donose važne poslovne odluke i upoznaju potencijalne poslovne partnere.

Kako do većeg rasta i boljih rezultata?

Program kongresa obuhvata 24 panela, na kojima će se razgovarati o rastu prodaje, profitabilnosti, liderstvu, motivaciji zaposlenih, razvoju prodajnih kanala, digitalnoj transformaciji i primeni veštačke inteligencije u poslovanju.

Među učesnicima panela biće predstavnici kompanija kao što su Nelt, British American Tobacco, Frikom, Unilever, Banca Intesa, Telekom Srbija, Raiffeisen banka, Gomex i mnoge druge.

Foto: Filip Djordjevic/Filip Djordjevic

U fokusu će biti pitanja sa kojima se kompanije svakodnevno suočavaju: kako povećati prihode, zadržati najbolje zaposlene, motivisati prodajne timove i pronaći nove načine za rast u uslovima sve jače konkurencije.

Upoznajte 30 direktora prodaje za 30 minuta

Pored bogatog konferencijskog programa, posebna vrednost kongresa biće prilika za upoznavanje i povezivanje poslovnih ljudi iz različitih industrija.

Jedan od najzanimljivijih delova programa je organizovani speed networking „Upoznaj 30 direktora prodaje za 30 minuta“, koji učesnicima pruža mogućnost da u kratkom vremenu ostvare veliki broj novih poslovnih kontakata.

Dodatne prilike za razgovore, razmenu iskustava i nova poznanstva biće organizovane tokom zajedničkog doručka, pauza, ručka i večernjeg druženja.

Foto: Filip Djordjevic/Filip Djordjevic

U vremenu kada poslovni uspeh sve više zavisi od pravih informacija, kvalitetnih odnosa i sposobnosti prilagođavanja tržištu, ovakvi susreti pružaju priliku da se korisne ideje pretvore u konkretne poslovne mogućnosti.

Cilj 3. SALES kongresa je da poveže poslovne lidere iz regiona, omogući razmenu praktičnih iskustava i podstakne saradnju koja može doprineti rastu i razvoju kompanija.