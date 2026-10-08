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Na Divčibarama je danas počela 14. međunarodna konferencija Udruženja internih revizora Srbije (UIRS), koja je okupila više od 200 stručnjaka iz 15 zemalja. Tokom dvodnevnog skupa biće reči o novim Globalnim standardima interne revizije, uticaju veštačke inteligencije na upravljanje rizicima, sajber bezbednosti, korporativnom upravljanju i spremnosti organizacija za nove poslovne i geopolitičke rizike.

Konferencija okuplja predstavnike međunarodnih i domaćih institucija i strukovnih organizacija, a drugog dana biće održan sastanak predstavnika Globalnog instituta internih revizora (IIA), Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA), Udruženja internih revizora Srbije (UIRS), Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija i Komore ovlašćenih revizora . U fokusu razgovora je i primena novih međunarodnih standarda u Srbiji i njihov značaj za dalji razvoj profesije.

Novi Globalni standardi interne revizije stupili su na snagu početkom 2025. godine i definišu šta se danas očekuje od kvalitetne interne revizije - od njene nezavisnosti i odnosa sa upravom do načina na koji procenjuje rizike i daje procenu o tome koliko organizacija dobro upravlja njima. Jedan od ključnih izazova je da interna revizija ne ostane na periodičnom proveravanju postojećih rizika, već da bude sposobna da ih prepozna pre nego što prerastu u ozbiljan problem. To je posebno važno u vremenu kada se organizacije suočavaju sa rizicima koji sve češće dolaze izvan tradicionalnog poslovnog okruženja - od ubrzanog razvoja veštačke inteligencije i novih sajber pretnji do geopolitičke nestabilnosti i drugih nepredvidivih promena.

Foto: Aleksandar Avramović

Među ključnim učesnicima konferencije je Benito Ibara (Benito Ybarra), izvršni potpredsednik Globalnog instituta internih revizora (IIA), zadužen za globalne standarde, smernice i sertifikacije. U svom predavanju govori o prelasku od periodičnih procena i uvida ka anticipativnom upravljanju rizicima, kao i o tome kako ubrzani razvoj veštačke inteligencije menja rizike sa kojima se organizacije suočavaju.

- U trenutku kada se organizacije suočavaju sa promenama i rizicima bez presedana, interna revizija ima ključnu ulogu u unapređenju upravljanja, upravljanja rizicima i otpornosti organizacija. Drago mi je što ove nedelje imam priliku da se pridružim liderima interne revizije u Srbiji, razmenimo međunarodna iskustva i perspektive i zajedno doprinesemo daljem razvoju profesije i njenoj sposobnosti da još bolje podrži organizacije i zajednice - rekao je Ibara.

- UIRS je ovu konferenciju zamislio kao prostor za direktan razgovor međunarodne i domaće struke i institucija. Zato smo za drugi dan organizovali sastanak predstavnika Globalnog instituta internih revizora, Evropske konfederacije instituta internih revizora, UIRS-a, Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija i Komore ovlašćenih revizora. Važno nam je da razgovaramo o tome kako se novi globalni standardi primenjuju u Srbiji, gde su najveći izazovi u praksi i kako možemo dalje da razvijamo profesiju u skladu sa međunarodnim standardima - istakla je Jelena Runić, predsednica Udruženja internih revizora Srbije.

Foto: Aleksandar Avramović

Sastanak će otvoriti i pitanja primene novih standarda u domaćem regulatornom i profesionalnom okviru, kao i dalje saradnje institucija i strukovnih organizacija.

- Novi Globalni standardi interne revizije predstavljaju važan okvir za dalje jačanje kvaliteta, nezavisnosti i profesionalne odgovornosti interne revizije u Republici Srbiji. Važno je da njihova primena bude prepoznata i u domaćem regulatornom i institucionalnom okviru, kao i da interna revizija ima aktivniju ulogu u upravljanju rizicima i korporativnom upravljanju. Zato su saradnja domaćih institucija i profesionalnih organizacija sa međunarodnim telima i razmena iskustava od posebnog značaja za dalji razvoj profesije - izjavio Mihailo Lazarević, generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora.

Na konferenciji će biti reči i o novim rizicima od prevara i sajber napada, promenama u sistemima kontrole i veštinama potrebnim internoj reviziji u novom poslovnom okruženju. Program obuhvata i teme upravljanja rizicima u javnom sektoru, etike i organizacione kulture, kao i spremnosti organizacija za geopolitičke i druge rizike koji dolaze izvan njihovog neposrednog poslovnog okruženja. Skup se održava u hotelu Crni Vrh na Divčibarama.