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Najčuvenija manifestacija posvećena pivu u svetu minhenski Oktobarfest, koji je ove godine održan od 19. septembra do 4. oktobra 2026. godine, sa 7,4 miliona posetilaca, oborio je rekord po posećenosti.

Tokom dve nedelje, koliko je trajao festival, Terezina livada bila je gotovo neprekidno ispunjena ljudima iz svih krajeva sveta. Bavarske nošnje, muzika, miris hrane, ogromni šatori i nezaobilazne litarske krigle stvarali su atmosferu zbog koje Oktoberfest već decenijama privlači milione turista.

Do rezervisanog stola kroz masu ljudi

Rekordna poseta imala je i svoju cenu - velike gužve, pa niej bilo baš lak poduhvat probiti se do rezervisanog stola u šatoru. U najposećenijim delovima dana prolazi na Terezinoj livadi bili su prepuni ljudi. Kretanje je bilo usporeno, a posetioci koji su imali unapred rezervisane stolove morali su da računaju na dodatno vreme kako bi se kroz masu probili do svog šatora.

Najveća gužva bila je tokom vikenda i praznika, a 3. oktobar, kada se u Nemačkoj obeležava Dan nemačkog jedinstva, bio je jedan od najposećenijih dana festivala.

Ipak, zbog dobre organizacije i novih pravila i ograničenja broja gostiju u šatorima, sve je ipak funkcionisalo bez većih problema. Sistem bezbednosti i usmeravanja posetilaca omogućio je da festival funkcioniše bez većih problema.

Litra piva skoro 16 evra

Oktoberfest je nezamisliv bez čuvene litarske krigle piva, ali je i njena cena ove godine bila jedna od tema o kojima se najviše govorilo. Cena litra piva kretala se od 12 do 15,90 evra, u zavisnosti od šatora.

1/6 Vidi galeriju Oktobarfest 2026. godine sa 7,4 miliona gostiju oborio rekord po posećenosti, a dok festival piva traje ulice Minhena su skoro puste. Foto: Privatna arhiva/S.Č.

Ipak, visoke cene nisu obeshrabrile posetioce, pa je tokom festivala popijeno oko 6,7 miliona litara piva.

To znači da je, u proseku, gotovo svakog posetioca pratila barem jedna litarska krigla, mada je jasno da su neki pili znatno više, dok drugi nisu pili pivo uopšte.

KONOBARIMA PUNE RUKE POSLA, ALI ZARADA PREKO 5.000 EVRA Za konobare u šatorima sa pivom zarada se ne obračunava na osnovu standardne satnice. Oni dobijaju deo prihoda, a napojnice čine veoma važan deo njihovih ukupnih primanja. Po podacima Grada Minhena, prosečna zarada konobara u šatoru sa pivom premašuje 5.000 evra tokom trajanja celog Oktoberfesta, odnosno za otprilike 16 do 18 radnih dana. Napojnice mogu značajno da uvećaju taj iznos. Prema navodima gradskih vlasti, konobari pojedinih dana mogu da dobiju i napojnice od nekoliko stotina evra. Nemaju svi konobari istu zaradu. Ali zarada u velikoj meri zavisi od toga gde konobar radi i šta prodaje. Veći potencijal za zaradu postoji kod onih koji rade u objektima gde se, pored piva, služe i hrana ili druga pića.

Sto se ne plaća kao klasičan zakup

Rezervacija mesta u šatorima takođe funkcioniše drugačije nego što bi neko mogao da očekuje. Sto se ne iznajmljuje po principu klasičnog zakupa. Rezervacija se obavlja kod ugostitelja koji upravlja određenim šatorom, a uz nju je najčešće vezana minimalna potrošnja hrane i pića.

U velikim šatorima uobičajeno je da rezervacija uključuje određeni broj vaučera za pivo i hranu, pa cena zavisi od šatora, termina i vrste rezervacije.

Zbog toga nije dovoljno pitati samo "koliko košta sto“. Mnogo je važnije proveriti šta je uključeno u rezervaciju.

Za najtraženije termine, naročito vikendom, mesta se rezervišu unapred. Ko dođe bez rezervacije može pokušati da pronađe slobodno mesto, ali u vreme najvećih gužvi to može biti veoma teško.

Nije samo festival piva

Iako se Oktoberfest širom sveta najčešće povezuje sa pivom, njegova atmosfera mnogo je šira. Na Terezinoj livadi nalaze se veliki tradicionalni šatori, restorani, štandovi sa bavarskim specijalitetima, zabavni park i brojne atrakcije. Posetioci u tradicionalnoj bavarskoj odeći, muškarci u kožnim pantalonama, a žene u "dirndlu“ dodatno doprinose autentičnom ambijentu.

Čuje se muzika iz šatora, ljudi nazdravljaju, pevaju i fotografišu se, dok se između ogromnih festivalskih objekata neprestano kreće masa turista.

00:33 Oktoberfest 2026 Izvor: Kurir

Upravo je ta kombinacija tradicije, hrane, piva, muzike i zabave razlog zbog kojeg Oktoberfest odavno više nije samo minhenska manifestacija. On je postao globalni turistički fenomen koji opstaje uprkos činjenici da je indusrija piva u krizi i da je veliki broj starih pivara sa dugom tradicijom prestao da postoji u Nemačkoj.

Rekord koji pokazuje koliko je Oktoberfest popularan

Ovogodišnjih 7,4 miliona posetilaca predstavlja snažan pokazatelj koliko je festival popularan. Za poređenje, 2025. godine Oktoberfest je posetilo oko 6,5 miliona ljudi.