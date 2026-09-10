Slušaj vest

Pri kupovini nekretnine kao investicije, prihod od izdavanja predstavlja jedan od prvih kriterijuma za donošenje konačne odluke. Kod nekretnina na najtraženijim gradskim lokacijama podjednako je važno posmatrati stabilnost imovine kroz vreme i specifičnosti koje je izdvajaju od ostatka ponude.

Foto: Promo/Gojko Despotović

AFI Skyline Residence nalazi se u Ulici kneza Miloša, na jednoj od centralnih beogradskih lokacija. Uzdignuta pozicija kompleksa prirodno ograničava dalju ekspanziju na lokaciji, zbog čega Skyline Residence obuhvata svega 147 stanova na 27 spratova, što pored ekskluzivnosti osigurava i dugoročnu vrednost nekretnine na ovoj centralnoj gradskoj lokaciji. Ponuda obuhvata potpuno opremljene stanove spremne za useljenje, ali i nenameštene jedinice koje ostavljaju slobodu uređenja po sopstvenoj želji.

Foto: Promo/Gojko Despotović

Spoj privatnosti i lokacije ogleda se u povezanosti sa poslovnim, društvenim i kulturnim sadržajima, a kontrolisani pristup, recepcija i obezbeđenje donose mir i sigurnost u svakodnevnom životu. Dodatnu pogodnost čini elegantno uređeno i sadržajima bogato okruženje. Stanarima su na raspolaganju spa i wellness centar, park „Tri ključa“, kao i restorani, kafići i prodavnice u okviru Skyline Piazzette.

Za kupce koji nekretninu posmatraju kao investicioni potez, ključan je potencijal očuvanja i rasta kapitala tokom vremena. Kvalitet gradnje i lokacija ostaju relevantne nezavisno od trenutnih kretanja na tržištu izdavanja. Stan pruža potpunu fleksibilnost vlasnicima, kako za stanovanje, tako i za stavljanje nekretnine na tržište zakupa u svakom trenutku.

Foto: Promo/Gojko Despotović

Spoj svih ovih karakteristika čini AFI Skyline Residence nekretninom čija se vrednost ne meri samo kroz trenutne prihode, već i kroz dugoročnu stabilnost i očuvanje kapitala. Investicija u ovakav prostor predstavlja siguran korak ka imovini koja zadržava svoju privlačnost i u godinama koje dolaze.

Zakažite obilazak stana i uverite se u sve prednosti koje ovaj kompleks nudi!