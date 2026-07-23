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U Noćaju su u toku radovi na redovnom održavanju državnog puta, koje izvodi JP „Putevi Srbije“.

Reč je o nastavku radova iz pravca Glušaca, a na deonici kroz selo uklonjen je dotrajali asfaltni sloj. Kolovoz je potom posut rizlom i pripremljen za postavljanje novog asfalta.

Prema informacijama sa terena, aktuelni radovi trebalo bi da budu završeni u naredna dva dana, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.

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Foto: Kurir.rs/D.Š.

Saobraćaj se u zoni radova odvija uz prisustvo građevinskih mašina, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Istovremeno, za desetak dana očekuje se i početak radova na rekonstrukciji putnog pravca Noćaj–Radenković.

Podsetimo, za potpunu rekonstrukciju ove saobraćajnice ranije je potpisan ugovor vredan 292 miliona dinara bez PDV-a.

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Foto: Kurir.rs/D.Š.

 Reč je o važnom putnom pravcu koji povezuje sela u ovom delu Mačve sa Sremskom Mitrovicom, ali i sa pravcem prema Pavlovića mostu i granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Biznis Kurir

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