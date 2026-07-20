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Beograd se poslednjih godina ubrzano transformiše, a tempo razvoja prestonice diktiraju potrebe tržišta koje postaje sve zahtevnije. Dok se u javnosti sve češće pominje 2027. godina kao ključna tačka za grad, pažnja onih koji traže vrhunski kvalitet fokusirana je na Novi Beograd. U srcu Bloka 20 niče kompleks koji menja siluetu grada, ali daje i odgovor na pitanje gde će boraviti svetska elita, diplomate i poslovni ljudi koji dolaze u Srbiju.

Delta District je najveći investicioni projekat kompanije Delta Holding. To je vizija koja Beogradu vraća status globalnog centra luksuza u pravom trenutku, baš kada se grad sprema da bude domaćin najvećih svetskih manifestacija.

Ekonomska slika prestonice se menja, a dolazak brenda InterContinental u okviru kompleksa Delta District ključan je za taj proces. Kada grad postane domaćin predstavnicima iz celog sveta, potražnja za prestižnim lokacijama raste, a standard usluge postaje najvažnija tema. Kompleks se gradi u jednoj fazi i biće gotov u godini u kojoj se u Beogradu pale svetla izložbe EXPO 2027.

Svojim izgledom i sadržajima, kompleks u Bloku 20 staje rame uz rame sa najmodernijim evropskim metropolama. Hotel, dve kule i poslovna zgrada A klase unutar zatvorenog bloka pružaju sigurnost i privatnost na kakvu su navikli gosti i vlasnici rezidencija u svetskim centrima.

1/6 Vidi galeriju Galerija Delta District Foto: Promo

Da je reč o projektu koji postaje važna tačka na globalnoj mapi, potvrđuju i reči onih koji upravljaju najprestižnijim hotelskim lancima.

„Znamo da će InterContinental Beograd biti pravi orijentir za grad i zapravo za ceo svet. Oduševljena sam zbog toga što će ovo biti hotel koji će biti otvoren na vreme, do početka EXPO izložbe 2027. Brend InterContinental ima preko 240 hotela širom sveta i apsolutno sam sigurna da će on biti dragulj u kruni tog portfolija“, kaže Karin Sheppard, viša potpredsednica i izvršna direktorka IHG Hotels & Resorts za Evropu.

Investicija samo u hotel premašuje 100 miliona evra, a povratak ovog brenda nakon pune dve decenije vraća Beogradu status globalnog diplomatskog centra. Ipak, Delta District nije projektovan samo za goste, već i za one koji žele da standard pet zvezdica dožive kao svoju svakodnevicu.

Vlasnici će imati privilegiju da budu deo sistema koji garantuje vrhunsku uslugu. Zahvaljujući direktnoj „toploj vezi“ sa hotelom, vlasnicima apartmana na raspolaganju su sadržaji koji drastično štede vreme. Oni uključuju 24/7 concierge servis, profesionalno održavanje, wellness & SPA centar, kao i infinity bazen na samom vrhu kule sa pogledom na panoramu prestonice.

Održivost koja diktira nove standarde

Današnji inostrani gosti i velike korporacije imaju još jedan rigorozan uslov, a to je ekološka održivost. Delta District je kompleks koji će imati najviše dvojne WELL i LEED Platinum sertifikacije. Ugradnja geotermalnih sondi i solarnih panela na fasadama obezbeđuje visoku energetsku efikasnost, što dugoročno donosi stabilnost kapitala i niže operativne troškove.

„Delta District gradimo temeljno, bez kompromisa i bez prečica. Hotel se otvara u decembru ove godine, a već sredinom sledeće godine vlasnici rezidencijalnog dela se useljavaju. Njima je važno što postaju deo jednog sistema koji na globalnom nivou raste iz godine u godinu“, naglašava Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate.

Ulaganje u ovakav kompleks je investicija u budućnost koja spaja siguran kapital i najviše svetske standarde opremanja. Kako se približava 2027. godina, postaje sve jasnije da Delta District trajno menja sliku Beograda na mapi luksuznih evropskih prestonica.

Blok 20 postaje mesto gde se susreću biznis energija i potpuna privatnost, a prestonici poklanja tačku na koju ćemo svi biti ponosni.