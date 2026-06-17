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Zdravstvena zaštita sve češće izlazi iz ordinacija i seli se u domove, apoteke preuzimaju sve važniju ulogu u zdravstvenom sistemu, zdravlje zaposlenih postaje ključna poslovna tema, dok su dugovečnost i kvalitet života sve veći fokus savremene medicine. O ovim promenama, koje već danas oblikuju svakodnevicu pojedinaca, organizacija i celih zdravstvenih sistema, razgovaraće se 24. septembra 2026. na prvom izdanju Health.Weekenda.

Health.Weekend je novi festivalski format pod okriljem Weekenda.19, jednog od najvećih regionalnih poslovnih i medijskih festivala u jugoistočnoj Evropi. U Grand Park Hotelu Rovinj okupiće stručnjake iz oblasti zdravstva, farmaceutske industrije, poslovnog sektora i naučne zajednice. Kao industrijski dan Weekenda.19, Health.Weekend okuplja oko 200 donosilaca odluka koji zdravstvene trendove ne posmatraju sa strane, već ih svakodnevno oblikuju.

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Od kućne dijagnostike i telemedicine, preko budućnosti apotekarstva i uloge farmaceuta u zdravstvenom sistemu, do zdravlja zaposlenih, GLP-1 ere i sve većeg interesovanja za dugovečnost, Health.Weekend zdravlju pristupa iz šire perspektive. Ne samo kao medicinskom pitanju, već kao temi koja danas snažno utiče na poslovanje, tehnologiju, prevenciju i kvalitet života.

Oni koji već danas oblikuju budućnost zdravlja

Health.Weekend u Rovinj dovodi stručnjake koji zdravstvene trendove ne posmatraju sa strane, već ih svakodnevno oblikuju kroz medicinu, nauku, poslovanje i farmaceutsku industriju.

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Victoria Loomes, direktorka istraživanja u TrendWatching, jednoj od vodećih globalnih agencija za praćenje potrošačkih trendova, otvoriće Health.Weekend keynote predavanjem o tome kako se menjaju očekivanja potrošača prema zdravlju, prevenciji i brizi o sebi. TrendWatching svoje uvide gradi na analizi miliona podataka sa više od 90 tržišta, a Victoria Loomes jedan je od najtraženijih glasova na temu budućnosti zdravstvenih navika i ponašanja.

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Ana Soldo, predsednica Hrvatske ljekarničke komore, donosi perspektivu iz samog srca hrvatskog apotekarstva. U trenutku kada apoteke preuzimaju sve širu ulogu u zdravstvenoj zaštiti, od savetovanja i prevencije do praćenja hroničnih bolesnika, njen doprinos otvara razgovor o tome kako ta transformacija izgleda iznutra i šta znači za buduću organizaciju zdravstvenog sistema.

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Prim. dr sc. Zoran Veir jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih stručnjaka za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, sa dugogodišnjim doprinosom uvođenju inovativnih hirurških metoda u hrvatsku medicinsku praksu. Kao predsednik hirurške sekcije Hrvatskog društva za estetsku medicinu, aktivno oblikuje razvoj struke i edukaciju novih generacija lekara.

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Izv. prof. dr sc. Ana Bobinac godinama se bavi pitanjima održivosti, dostupnosti i finansiranja zdravstvene zaštite. Kao jedna od vodećih regionalnih stručnjakinja za zdravstvenu ekonomiku, svoj profesionalni rad posvetila je povezivanju naučnih saznanja, zdravstvenih politika i konkretnih rešenja koja utiču na svakodnevno funkcionisanje zdravstvenih sistema.

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Mirna Radošević, suosnivačica i liderka farmaceutske kompanije Salveo, zdravlju pristupa mnogo šire od same farmaceutske industrije. Kroz svoj rad povezuje organizacionu kulturu, lični razvoj i zdravlje pojedinca, zalažući se za važnost prevencije, lične odgovornosti za zdravlje i stvaranja zajednica koje podržavaju zdraviji i kvalitetniji život.

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Martin Brown više od tri decenije deluje na tržištima wellnessa i zdravlja, od Ujedinjenog Kraljevstva do Kine. Iz prve ruke je pratio transformaciju wellnessa iz nišne kategorije u jedan od najbrže rastućih globalnih sektora, kao i promene koje su oblikovale način na koji danas razmišljamo o zdravlju, kvalitetu života i dobrobiti pojedinca.

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Budućnost zdravlja počinje danas