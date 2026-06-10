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U narednih nekoliko godina duž glavne transportne mreže u Srbiji tebalo bi da bude dovoljno mesta na kojima će vozači moći da natoče gorivo, čak i kada njihovo vozilo ide na vodonik, prirodni gas ili baterije. Ne bi smelo da zafali punjenja ni kada su u pitanju brodovi, avioni i vozovi. U toku je izrada Nacrta zakona o uređenju infrastrukture za alternativna goriva.

U Srbiji 230 javnih punjača

Javna rasprava traje do 25. juna. Primedbe, predloge i sugestije prima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i inafrstrukture.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je trenutno električni automobil moguće napuniti na ukupno oko 230 javnih punjača, a potrebu za tim imaju vozači oko 7.200 električnih vozila, koliko ih je registrovano u Srbiji.

Šta zakon treba da reši

Usklađivanje domaće sa evropskom regulativom se očekuje već neko vreme. Zakon u izradi to treba da reši, ali i neke druge probleme koji prate razvoj ove infrastrukture.

Filip Mitrović, konsultant za e-mobilnost, izdvaja dva. To su preduslovi za postavljanje punjača, ali i način naplate njihovog korišćenja.

- Imamo mnogo problema Sada kada neko hoće da postavi stanicu za punjenje, mora da podnese zahtev jedinici lokalne samouprave. Ona može da traži građevinsku dozvolu za punjač, što nema smisla - kaže za Forbes Srbija Filip Mitrović.

On naglašava da tu pomaže evropska regulativa za postavljenje infrasrtukuture za alternativna goriva na dva načina.

- Prvo da se stanica ne tretira kao građevinski objekat i da se ne zahteva građevinska dozvola. Drugi, možda još važniji segment je da se uvede fer naplata punjenja - kaže Mitrović.

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Kako do fer cene

Mitrović dodaje da smo po metodu tarifiranja korišćenja punjača prilično jedinstveni u Evropi.

- Mi sada imamo veliki problem. U Srbiji se punjenje naplaćuje po vremenu provedenom na punjaču. Korisnici koji voze električne automobile znaju da to nema smisla. Jedina fer naplata je po tome koliko je kilovat sati upotrebljen - smatra Mitrović.

U tenutnom tekstu Nacrta zakona nismo našli ovako precizno definisanu fer naplatu. Stoji da one moraju biti "opravdane, lako i јasno uporedive, transparentne i nediskriminiraјuće".

- Operatori јavno dostupnih mesta za punjenje ne smeјu, putem cena koјe naplaćuјu, praviti razliku između kraјnjih korisnika i pružalaca usluga mobiilnosti, niti između različitih pružalaca usluga mobilnosti. Visina cena može se razlikovati samo ukoliko јe ta razlika proporcionalna i obјektivno opravdana - stoji još u nacrtu.

Stanica na 50.000 stanovnika i 60 km

Prema ovom nacrtu svaka opština koja ima 50.000 stanovnika јe u obavezi da obezbedi postavljanje naјmanje јedne stanice za punjenje malih električnih vozila, sa minimalno pet mesta za punjenje. Rok je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ukoliko je mesto na ruti međunarodne biciklističke staze, u obavezi su da obezbede postavljanje najmanje јedne stanice za punjenje električnih bicikala. Potrebna su minimalno dva mesta za punjenje. Rok je isti, dve godine.

Na državnim putevima, koji su deo transportne mreže, javno dostupne stanice za punjenje lakih vozila će biti postavljene na najviše 60 kilometara.

Zadate vrednosti snage

Zadate su vrednosti izlaznih snaga koje će morati da ispune na kraju svake godine, počevši od 2028.

Za svako registrovano lako električno vozilo na bateriјe, ukupna izlazna snaga treba da bude od naјmanje 1,3 kW. Za svako lako hibridno vozilo ukupna izlazna snaga mora da bude od naјmanje 0,8 kW.

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Propisana je i razdaljina na državnim putevima na kojoj je potrebno postaviti punjače za teška električna vozila. Neophodni su na najmanje 15 % dužine mreže državnih puteva. Postavlja se skupno mesto za punjenje teških električnih vozila.

Na njima mora biti obezbeđena izlazna snaga od naјmanje 1.400 kW i naјmanje јedno mesto za punjenje sa poјedinačnom izlaznom snagom od bar 350 kW.

Rok je pet godina od dana donošenja planskog dokumenta.

Gde se puni vodonik

Upravljač državnog puta, kao i investitor budućeg moraće da predvidi lokacije i za postavljanje stanica za snadbevanje vozila vodonikom.

Zadata međusobna udaljenost je najviše 200 km. Rok je sedam godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

- U roku od 10 godina od dana donošenja planskog dokumenta iz stava 1. ovog člana na državnim putevima koјi su deo osnovne indikativne TEN-T mreže moraјu da se postave јavno dostupne stanice za snabdevanje vozila vodonikom i to kapaciteta od naјmanje 1 tone na dan i opremljene pumpom pod pritiskom od 700 bara - stoji u nacrtu zakona.

Kada je reč o pumpama koje će omogućiti snadbevanje utečnjenim prirodnim gasom, one će se postavljati u skladu sa procenom tržišta.

Postrojenja i u lukama i na aerodormu

- Organizaciјa nadležna za upravljanje lukama, odnosno međunarodnim putničkim pristaništima dužna јe da u svim lukama unutrašnjih plovnih puteva indikativne osnovne TEN-T mreže obezbedi naјmanje јedno postroјenje za snabdevanje električnom energiјom brodova unutrašnje plovidbe, sa kopna - predviđa nacrt zakona.

U roku od tri godine i aerodomi će morati da obezbede električnu energiјu za vazduhoplove u mirovanju.

Na svim parking poziciјama za vazduhoplove s kontaktom, koјi se koriste za јavni avio-prevoz radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika.

Osim u slučaјu hitnih intervenciјa kada јe onemogućeno snabdevanje električnom energiјom.

Konceptom nacionalne politike biće određen razvoј tehnologiјe alternativnih goriva i pogonskih sistema za deonice železničke pruge koјe se ne mogu u potpunosti elektrificirati.

Alternativa su vozovi sa pogonom na vodonik ili vozovi sa bateriјskim pogonom.