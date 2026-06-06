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Položaj srpskih vozača kamiona u međunarodnom transportu je sve gori. Hapšenja i doportacije zbog pravila 90/180 nakon uvođenja EES sistema na granicama ne prestaju, a razgovori sa Evropskom komisijom (EK), koji traju već mesecima, nisu dali nikakve rezultate.

Najavljen novi štrajk

Poslednji u nizu sastanaka radne grupe s predstavnicima EK završio se kao potpuni fijasko, zbog nedostatka imalo sluha za probleme prevoznika, pa je najavljen novi štrajk profesionalnih vozača kamiona Zapadnog Balkana.

- Zbog stalne presije koju trpe i prevoznici i vozači, Upravni odbor PU "Međunarodni transport" Beograd je doneo jednoglasno odluku da srpska transportna industrija u međunarodnom prevozu mora opstati, te da je potrebno još jednom iskazati nezadovoljstvo Evropskoj komisiji učinjenim - zaustavljanjem teretnih vozila koja idu iz EU i ka EU - piše u saopštenju ovog udruženja.

Kako je naglašeno, nastaviće se s regionalnim pristupom i zajednički s kolegama sa Zapadnog Balkana ponovo će se organizovati protest prevoznika i vozača na svim granicnim i administrativnim prelazima. Datum novog štrajka još uvek nije poznat.

Foto: Nake Batev / AFP / Profimedia

Međutim, kako Kurir saznaje, vrlo su male šanse da do štrajka zaista i dođe, barem ne u obliku kakav je bio u januaru, kad je stao kompletan teretni drumski saobraćaj na Zapadnom Balkanu. Razlog su duboke nesuglasice između samih udruženja jer svako vuče na svoju stranu.

Situacija u regionu Crnogorski vozači kamiona, prema rečima Srđana Tošića, verovatno neće učestvovati u štrajku jer imaju obećanje da će do kraja godine ili Crna Gora ući u EU ili će oni dobiti papire koji će im omogućiti lakši rad na teritoriji Šengena. - Vozači kamiona iz BiH donekle su problem, ili barem ulazak na teritoriju EU, rešili uvođenjem posebnih viza od strane Hrvatske, dok prevoznici Severne Makedonije i Albanije čekaju da vide šta će uraditi srpski vozači - kazao je Tošić opisujući situaciju s vozačima u regionu.

Foto: Privatna arhiva, Shutterstock

Među samim prevoznicima došlo je do raskola i neslaganja, što se moglo osetiti još tokom januarskog protesta. Tada smo imali jedinstvenu priliku da nešto uradimo, ali se odustalo prerano i sad guranje problema pod tepih dolazi na naplatu. Još u januaru su na površinu počele da isplivavaju loše stvari - preduzeća koja se bave međunarodnim transportom se bore za sebe, a mi vozači koji imamo ozbiljne, egzistencijalne probleme moramo sami da brinemo o sebi - kazao je za Kurir Srđan Tošić, v. d. predsednika Udruženja vozača kamiona 381.

Protest nije igra

On ističe da je prilično neozbiljno stalno pretiti štrajkom ako niste sposobni da ga sprovedete do kraja.

- Smatram da protest nije dečja igra i da o tome ne treba olako pričati na svaka dva meseca zato što se na taj način gubi kredibilitet. Moj stav je ostao isti - štrajk je bio nužan, ali je trebalo da istrajemo i jasno stavimo do znanja EK da nećemo odustati bez nekog rešenja. Znam da se mnogima ne sviđa moj stav, posebno prevozničkim kompanijama, zato što sam im rekao da ne mogu da rešavaju samo svoje probleme već i probleme vozača - poručio je Tošić.

Kako bismo saznali više detalja o najavljenom štrajku, ali i stavu vozača kamiona kontaktirali smo s Neđom Mandićem, predsednikom PU "Međunarodni transport" Beograd, ali do zaključenja ovog broja on se nije javljao na telefon niti je odgovorio na našu poruku.