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U Sremu, nedaleko od Inđije, nalazi se jedno neobično mesto koje sve više privlači znatiželjne posetioce, ljubitelje istorije i one koji traže izlet van uobičajenih ruta - Keltsko selo.

Ovo nije klasično turističko selo, već svojevrsni tematski prostor koji vraća posetioce u vreme kada su Kelti naseljavali ove krajeve i ostavili tragove koji se i danas istražuju.

Ono što prvo upada u oči jeste ambijent: drvene kolibe, jednostavne konstrukcije od prirodnih materijala, zemljani tonovi i osećaj kao da ste zakoračili u rekonstruisano naselje staro više od dve hiljade godina. Ideja Keltskog sela nije samo da pokaže kako se nekada živelo, već i da približi način razmišljanja, zanate i svakodnevicu jednog od najznačajnijih naroda starog Balkana.

Poseta ovom mestu često se pretvara u mali vremenski skok. Umesto modernog šuma i ubrzanog ritma, ovde dominiraju priroda, mir i edukativni sadržaji. U zavisnosti od organizovanih programa, posetioci mogu da vide radionice starih zanata, da saznaju kako su Kelti pravili oruđe, nakit ili oružje, ali i da čuju priče o njihovim verovanjima i običajima.

Keltsko selo kod Inđije često posećuju i porodice sa decom, jer sadržaji imaju interaktivan karakter. Deca mogu da učestvuju u radionicama, da vide kostime i replike predmeta iz gvozdenog doba i na taj način uče istoriju bez dosadnih učionica i udžbenika.

Poseban utisak ostavlja i okolina - tipični sremski pejzaž, ravnica koja se proteže do horizonta i blizina Dunava daju ovom mestu dodatnu autentičnost. Upravo taj spoj prirode i istorijske rekonstrukcije čini da Keltsko selo nije samo izlet, već i iskustvo koje se pamti.

Za one koji vole neobične destinacije, ovakva mesta nude savršenu priliku za kratko bekstvo iz grada. Bez gužve, bez buke, ali sa dovoljno sadržaja da se dan ispuni učenjem, šetnjom i istraživanjem.

Keltsko selo kod Inđije tako postaje jedna od onih skrivenih tačaka na mapi Srbije koje spajaju edukaciju, prirodu i dozu avanture - i podsećaju da istorija ne mora da se čita samo iz knjiga, već može i da se doživi.