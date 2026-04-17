Slušaj vest

Grad Zagreb saopštio je da počinje isplata novčanih naknada penzionerima za mesec april 2026. godine, koju obezbeđuje Grad, a koja se isplaćuje putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

"Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune, novčana naknada isplaćena je u sredu, 15. aprila 2026. godine. Korisnicima koji novčanu naknadu primaju putem Hrvatske pošte, ista će se isplaćivati od petka, 17. aprila 2026. godine. Penzioneri koji istu nisu primili na kućnu adresu, moći će da je podignu u poštanskim poslovnicama deset dana od početka isplate. Nakon tog roka nema retroaktivne isplate. U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti koju je donela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/25, 34/25, 12/26), pravo na novčanu naknadu ostvaruju penzioneri, državljani Republike Hrvatske, koji pre podnošenja zahteva za priznavanje prava na novčanu naknadu penzionerima, imaju prebivalište na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 350 evra mesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu penzioneri se razvrstavaju u četiri grupe:

I grupa – penzioneri kojima je penzija ili penzija i ukupni prihod jednak ili manji od 190,00 evra mesečno.

II grupa – penzioneri kojima penzija ili penzija i ukupni prihod iznose od 190,01 evra do 250,00 evra mesečno.

III grupa – penzioneri kojima penzija ili penzija i ukupni prihod iznose od 250,01 evra do 300,00 evra mesečno.

IV grupa – penzioneri kojima penzija ili penzija i ukupni prihod iznose od 300,01 evra do 350,00 evra mesečno.