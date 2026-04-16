Slušaj vest

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizuje posebne termine na kojima će se odgovori dobijati odmah i bez posrednika, interesovanje je veliko jer mnogi upravo ovako uspevaju da reše probleme koji nekad traju godinama

Građani Srbije koji su deo radnog staža ostvarili u inostranstvu dobijaju novu priliku da reše važna pitanja u vezi sa penzijom i socijalnim osiguranjem. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje najavio je održavanje takozvanih "Međunarodnih dana razgovora", tokom kojih će stručnjaci biti na raspolaganju za direktne konsultacije.

Ovi savetodavni susreti namenjeni su svima koji imaju radni staž u drugim državama, ali i stranim državljanima koji su radili u Srbiji, kako bi lakše ostvarili svoja prava kroz bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju.

Kada i gde se održavaju razgovori?

Prema zvaničnim informacijama, razgovori sa predstavnicima Austrije biće organizovani u dva termina:

Novi Sad – 21. april 2026. godine

Beograd – 22. april 2026. godine

Građani će imati priliku da u direktnom razgovoru sa stručnjacima dobiju konkretne odgovore i smernice u vezi sa svojim slučajem.

Ko može da se prijavi i šta se rešava?

Ova inicijativa posebno je značajna za osobe koje imaju radni staž u dve ili više država, jer se u praksi često javljaju komplikacije oko priznavanja prava.

Tokom razgovora moguće je dobiti informacije o uslovima za ostvarivanje prava na penziju, povezivanju radnog staža iz različitih zemalja, o toku rešavanja predmeta, isplati penzija i drugih davanja. Zahvaljujući prisustvu prevodilaca, građani mogu nesmetano da komuniciraju i dobiju precizne informacije bez jezičkih barijera.

Kako da se prijavite?

Zainteresovani građani treba unapred da se prijave, najčešće putem telefona, kako bi dobili tačan termin i izbegli gužve. Fond PIO obično obaveštava javnost oko dve nedelje ranije, pa se savetuje da se prijava izvrši što pre.

Zašto je ovo važno?

U vremenu kada sve više građana Srbije radi ili je radilo u inostranstvu, pitanja penzije postaju sve kompleksnija. Upravo zbog toga ovakvi susreti predstavljajuretku priliku da se na jednom mestu reše dileme koje mogu trajati godinama.

Ako ste radili u Austriji ili drugoj zemlji, ovo je prilika da konačno dobijete jasne odgovore i ubrzate proces ostvarivanja svojih prava.