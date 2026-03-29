Ovo je 10 najboljih automobila za penzionere: Moraju da ispinjavaju ova tri važna uslova
Stariji vozačima u Srbiji, pored udobnosti, bezbednost i jednostavnost upravljanja su najvažniji faktori pri izboru automobila. Zbog toga vam Informer donosi top 10 modela koji najbolje odgovaraju tim potrebama.
Dobra preglednost, lak ulazak u vozilo i jednostavno upravljanje ključni su faktori pri izboru automobila za starije vozače, pokazuje istraživanje ADAC.
Idealni automobili za starije trebalo bi da budu kraći od 4,5 metra, viši od 150 cm, sa povišenim sedištima (najmanje 47 cm) i niskim pragom prtljažnika radi lakšeg utovara.
Takođe, preporučuju se modeli sa dobrom preglednošću i jednostavnim komandama, bez komplikovanih sistema koji mogu odvlačiti pažnju.
Na osnovu ovih kriterijuma, izdvajaju se sledeći modeli kao najbolji izbor za starije vozače:
- nissan juke
- renault captur
- vw t-cross
- opel crossland
- dacia sandero stepway
- nissan qashqai
- vw t-roc
- škoda karoq
- mercedes b-klase
- bmw x1
Ovi automobili nude dobru kombinaciju bezbednosti, preglednosti i udobnosti, što starijim vozačima omogućava sigurniju i jednostavniju vožnju u svakodnevnim uslovima.
Biznis Kurir/Informer