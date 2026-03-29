Stariji vozačima u Srbiji, pored udobnosti, bezbednost i jednostavnost upravljanja su najvažniji faktori pri izboru automobila. Zbog toga vam Informer donosi top 10 modela koji najbolje odgovaraju tim potrebama.

Dobra preglednost, lak ulazak u vozilo i jednostavno upravljanje ključni su faktori pri izboru automobila za starije vozače, pokazuje istraživanje ADAC.

Idealni automobili za starije trebalo bi da budu kraći od 4,5 metra, viši od 150 cm, sa povišenim sedištima (najmanje 47 cm) i niskim pragom prtljažnika radi lakšeg utovara.

Takođe, preporučuju se modeli sa dobrom preglednošću i jednostavnim komandama, bez komplikovanih sistema koji mogu odvlačiti pažnju.

Na osnovu ovih kriterijuma, izdvajaju se sledeći modeli kao najbolji izbor za starije vozače:

nissan juke

renault captur

vw t-cross

opel crossland

dacia sandero stepway

nissan qashqai

vw t-roc

škoda karoq

mercedes b-klase

bmw x1

Ovi automobili nude dobru kombinaciju bezbednosti, preglednosti i udobnosti, što starijim vozačima omogućava sigurniju i jednostavniju vožnju u svakodnevnim uslovima.