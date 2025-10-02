Isplata septembarskih penzija počinje danas i trajaće sve do 10. oktobra, kada će i poslednja grupa penzionera biti isplaćena
PENZIONERIMA DANAS LEŽU PARE NA RAČUN! Septembarske penzije prvo će dobiti jedna grupa najstarijih građana
Novac će prvo leći penzionerima iz kategorije samostalne delatnosti 2. oktobra, dok su sledeći na redu za isplatu poljoprivredni penzioneri . Oni će svoje penzije dobiti 4. oktobra preko tekućih računa, dok će 6. oktobra novac biti isplaćen na kućne adrese ili na šalterima pošte.
Kalendar Fonda PIO o isplati penzija za septembar 2025. Foto: Prinstscreen/Fond PIO
Vojni penzioneri će svoj novac dobiti istog datuma kada i penzioneri iz kategorije poljoprivredni, a to je 4. i 6. oktobar,
Poslednji na listi za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije zaposleni, oni će svoj novac dobiti 10. oktobra, kada se zvanično i završava isplata septembarskih penzija.
