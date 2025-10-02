Slušaj vest

Novac će prvo leći penzionerima iz kategorije samostalne delatnosti 2. oktobra, dok su sledeći na redu za isplatu poljoprivredni penzioneri . Oni će svoje penzije dobiti 4. oktobra preko tekućih računa, dok će 6. oktobra novac biti isplaćen na kućne adrese ili na šalterima pošte.

Kalendar isplate penzija za septembar
Kalendar Fonda PIO o isplati penzija za septembar 2025. Foto: Prinstscreen/Fond PIO

Vojni penzioneri će svoj novac dobiti istog datuma kada i penzioneri iz kategorije poljoprivredni, a to je 4. i 6. oktobar,

Poslednji na listi za isplatu penzija su penzioneri iz kategorije zaposleni, oni će svoj novac dobiti 10. oktobra, kada se zvanično i završava isplata septembarskih penzija.

