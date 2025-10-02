Slušaj vest

Novac će prvo leći penzionerima iz kategorije samostalne delatnosti 2. oktobra, dok su sledeći na redu za isplatu poljoprivredni penzioneri . Oni će svoje penzije dobiti 4. oktobra preko tekućih računa, dok će 6. oktobra novac biti isplaćen na kućne adrese ili na šalterima pošte.

Kalendar Fonda PIO o isplati penzija za septembar 2025. Foto: Prinstscreen/Fond PIO

Vojni penzioneri će svoj novac dobiti istog datuma kada i penzioneri iz kategorije poljoprivredni, a to je 4. i 6. oktobar,